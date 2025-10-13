‘24X7’

Sánchez peregrina a Oriente Medio para hacerle la pelota a Trump, colgarse medallas y hacerse fotos

El galgo de Paiporta ha vuelto a sus carreras.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, huyó del acto del 12 de octubre intentando evitar los ya tradicionales pitidos e insultos que recibe durante la Fiesta Nacional.

Siguiendo su estrategia de exprimir al máximo el conflicto en Gaza, el marido de Begoña peregrinará a Egipto para formar parte de la ceremonia de firma del acuerdo del plan de paz para la Franja.

El ansia de protagonismo es tal que intentará figurar en la Cumbre de la Paz como un actor relevante en el acuerdo, pese a que lo único que ha hecho en este tiempo es ganarse el odio de Israel y el desprecio de los Estados Unidos.

Sánchez intentará colgarse la medalla de la paz y salir en la foto para vender aquí que es un gran líder internacional y un gran defensor de los derechos humanos y las libertades, pese a que todavía no ha felicitado a la reciente ganadora del Nobel de la Paz, María Corina Machado, cuya lucha contra la dictadura de Nicolás Maduro ha sido reconocida con el galardón.

Sin embargo, tendrá que hacer frente a un Donald Trump pletórico, reconocido como el auténtico pacifista, que logró poner de acuerdo a ambas partes para firmar la paz. Y que hace unos días le afeó su falta de palabra por no cumplir con el acuerdo de aumentar el gasto en defensa establecido en la cumbre de la OTAN realizada en Madrid.

Además —y esto es lo principal—, intentará poner tierra de por medio para no tener que responder por los escándalos de corrupción que salpican a su Ejecutivo, su partido y su círculo íntimo, y que cada vez le enfangan más.

Este y otros asuntos de actualidad son abordados por Alfonso Rojo en el ‘24×7’ de este lunes, 13 de octubre, junto al periodista Rafael Escalona.

