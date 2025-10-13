Ana Rosa atiza como nunca a Pedro Sánchez por su espantada del 12-O y su silencio sobre el Nobel a María Corina

Durísima.

Ana Rosa Quintana ha atizado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, por su espantada durante la Fiesta Nacional. Resaltó que, nuevamente, fue pitado a su llegada, algo que se ha vuelto común en los actos del 12 de octubre.

“Llegó entre los tradicionales abucheos y entró en modo Paiporta, huyendo por la puerta de atrás”.

Incidió en que, pese a que intentó nuevamente usar al rey Felipe VI como “escudo” ante los pitidos, los abucheos no cesaron. Calificó la espantada como “de antología”, ya que también se escaquearon 21 ministros, todos menos el de Transportes, señaló.

Ante la huida, en la que no atendió a la prensa, la presentadora de El programa de Ana Rosa planteó una serie de interrogantes sobre la razón por la que su mujer, Begoña Gómez, no asistió al evento.

“¿De qué tiene miedo Sánchez? ¿Teme las preguntas de los periodistas? ¿No quiere responder a nada, como hace habitualmente en el Congreso? ¿Por qué no fue con su mujer? ¿Por qué no acudió el fiscal general? En esta tocata y fuga, a Sánchez solo le faltó quedar con Santiago Abascal para ver el desfile desde la calle y abuchearse a sí mismo”.

Sobre la causa de esta huida, desde Moncloa señalan que se produjo debido al viaje a Egipto para participar en la denominada Cumbre de la Paz, en la que se firmará el acuerdo de alto el fuego en Gaza.

“La disculpa para ponerse de perfil fue su viaje a Egipto para asistir a la firma del acuerdo de paz que parte de su Gobierno rechazaba”.

Tampoco dejó fuera el esperpéntico vídeo de felicitación por el 12 de octubre, en el que Sánchez asegura sentir orgullo por ser español, pero “sin rastro de la bandera de España”.

También afeó al líder del PSOE que no felicitara a la ganadora del Premio Nobel de la Paz, María Corina Machado, recordando el episodio conocido como el Delcygate.