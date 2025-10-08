Ana Rosa retrata al ‘valiente’ Pedro Sánchez con un dato demoledor sobre la ley de transparencia

La corrupción que carcome al Gobierno de Pedro Sánchez se redimensiona cada semana, siendo más grande y más burda.

El último informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil destapó gastos en efectivo por valor de 95.000 euros —cuyo origen no ha sido identificado— y desveló pagos en metálico desde Ferraz en sobres con el logotipo del PSOE.

Ana Rosa ha dedicado su editorial a este nuevo escándalo y a las declaraciones del líder socialista, así como de los portavoces del partido y de los mediáticos que conforman el equipo de opinión sincronizada.

Critica la hipocresía del presidente del Gobierno al pedir “valentía” contra la corrupción y no callar ante esta lacra, después de que su mujer diese plantón al juez y de que desde Ferraz no se explicase el pago “en chistorras”.

“Tolerancia cero contra la corrupción con un banquillo repleto”, ha incidido.

También resaltó el absurdo de anunciar un portal de transparencia que ya existe. En especial, cuando es justamente, el Ejecutivo que menos explicaciones ofrece sobre sus gastos.

“El Gobierno más opaco de la historia anunció un portal de transparencia que ya existe. Tan solo unos datos: el Gobierno ha infringido 1.200 veces la Ley de Transparencia; acumula procedimientos por declarar secretas informaciones públicas; y ha batido un nuevo récord de opacidad con 400 solicitudes de información denegadas en seis meses.”

La presentadora de El programa de Ana Rosa detalla que el PSOE se saltó su propio código ético y su ley antiblanqueo, permitiendo al exsecretario de Organización, Santos Cerdán, pasar más de 95.000 euros en gastos desde que entró en la Ejecutiva: 176 pagos, un tercio de ellos en efectivo. Por ello, lanza la pregunta pertinente: “¿De dónde sacan tanto metálico?”.

También se ha referido al surrealista episodio de los socialistas Patxi López y Pilar Alegría, quienes afirmaron que lo de los sobres es algo “normal”, mientras que el Congreso lo ha desmentido.

Incide en que, en pleno 2025, el PSOE prefiere técnicas vintage del siglo XX, como los tickets, billetes y sobres.

“Una transparencia muy efectiva, un Gobierno muy efectivo.”

Por último, dio una colleja a la sincronizada por defender la corrupción estructural del Gobierno: