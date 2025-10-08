Sánchez compra el silencio de siete cargos de Ábalos y Cerdán

De bien nacidos es ser agradecidos.

Y el PSOE de Pedro Sánchez quiere premiar la fidelidad, y sobre todo los silencios, de las personas de confianza que formaron los equipos de José Luis Ábalos y de Santos Cerdán.

Son, sin duda alguna, las personas que guardan con mayor discreción todos los secretos de ambos dirigentes socialistas, hoy protagonistas principales de una presunta trama de corrupción que operaba desde la sede federal del PSOE.

Mariano Moreno, Ana María Fuentes, Pedro Saura, Ricardo Mar, Alfredo Rodríguez, Juanfran Serrano y Julio Navalpotro han conseguido con el hcho de tener el pico sellado que Pedro Sánchez les haya blindado a todos ellos en cargos públicos con suculentas retribuciones pese a que sus exjefes, que les nombraron como personal de confianza en su momento, ya están fuera del partido.

Sueldazos que, en algunos casos, llegan casi al cuarto de millón de euros.

