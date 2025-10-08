Alfonso Rojo: “La Batalla de Lepanto, el tufo a chistorra, la Hispanidad y los gilipollas”

Entre las grandes batallas navales de la Historia, junto a Salamina, donde los griegos aplastaron a los persas, Trafalgar, que marcó dos siglos de dominio británico en el mundo, o Midway, que fue el punto de inflexión de la Segunda Guerra Mundial en el Pacífico, está Lepanto.

Ayer se cumplieron exactamente 454 años de ese glorioso 7 de octubre de 1571, cuando la flota cristiana, liderada por los españoles, desbarató a la turca, frenando en seco a los otomanos e impidiendo la expansión del islam en Occidente.

¿Han escuchado ustedes algo de esto en las televisiones del régimen?

¿Han visto algún acto o celebración?

¿Tienen noticia de que nuestras Fuerzas Armadas, nuestra Marina en concreto, haya realizado algún homenaje?

Voy más allá: ¿Han visitado en alguna ocasión el monumento en memoria de esa gigantesca victoria en la que fue herido Miguel de Cervantes y los españoles echaron a pique dos centenares de galeras otomanas?

No, no lo han visitado porque no existe. En la capital de España, todo lo que hay es una calle en las inmediaciones del Palacio de Oriente.

A un tal Poeta Joan Maragall, que ni María Santísima sabe en Madrid qué coño escribió y qué hizo por la Patria, le dedican estos jamelgos el kilómetro y medio que tenía la famosa calle Capitán Haya, y a la gesta de Juan de Austria, Álvaro de Bazán, Luis de Requesens, Miguel de Cervantes y otros héroes, una callecita semioculta de apenas 200 metros.

Estamos en vísperas del 12 de octubre y ya les anuncio que desde RTVE y los medios de Brunete Pedrete se nos viene encima otra vez la cansina turra antihispánica: que si la Conquista de América fue un genocidio, que si Franco, que si el Día de la Raza no es, que si Colón, Cortés, Pizarro y otros machotes eran unos asesinos, que si los fachas y todas esas memeces.

Coincidirán conmigo en que aquí no cabe un tonto más.

Y si no echamos pronto a Sánchez y a su cuadrilla de maleantes, el proceso de agilipollamiento de España será irreversible.

Dicho esto y cambiando de tema, tengo la sensación de que la principal estrategia del principal partido de la oposición es esperar.

¿Cuál es el cambio que propone Feijóo? ¿Qué pretende hacer el PP para solventar el drama de la vivienda? ¿Alguien sabe el nombre y apellidos del portavoz en Vivienda de los populares? ¿Y el de Justicia? ¿Hacienda? ¿Sanidad? ¿Emigración?

Las encuestas pintan bien y el pronóstico es que VOX y PP sumarían 200 deputados si hubiera hoy elecciones, pero lo de sentarse bajo el quicio de la puerta, a la espera de que los jueces dignos y los periodistas libres decapiten al marido de Begoña, es un tremendo error.

Puede que cualquier día de estos Puigdemont se harte de Sánchez o que el tufo a chistorra asfixie al Gobierno, pero yo no me fiaría.

Hay que empujar.