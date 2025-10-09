Vicente Vallés desmonta la coartada de Pedro Sánchez detallando qué dice la UCO sobre la financiación del PSOE

La trampa le duró lo que un caramelo a la puerta de un colegio.

Pedro Sánchez trató de colar en la sesión de control al Gobierno en el Congreso de los Diputados una trola descomunal asegurando que el famoso último informe de la UCO no habla de que el PSOE haya podido financiarse irregularmente a cuenta de todo lo que está saliendo sobre el pastizal en metálico que manejaba José Luis Ábalos.

Vicente Vallés, en su informativo en Antena 3 Noticias del 8 de octubre de 2025, lo contó así:

El presidente del gobierno sí ha hecho una referencia explícita al informe de la Guardia Civil. Ese informe tiene 300 páginas, pero Pedro Sánchez ha recomendado a Feijóo la lectura de sólo una de ellas.

Acto seguido puso el corte del pleno celebrado horas antes en el hemiciclo de la Carrera de San Jerónimo:

Que la realidad no le estropee un buen titular. Con todos los ríos de tinta que han vertido sobre la supuesta financiación irregular del Partido Socialista, y luego llega la Guardia Civil, léase la página 28 del informe, y verá que sus acusaciones son absolutamente falsas.

El periodista de Atresmedia comenzó a explicar por qué a Sánchez, de un informe de 300 páginas, solo le interesaba una sola:

El presidente se ha referido a esa página concreta porque, según su criterio, demostraría que la UCO exculpa al PSOE de cualquier indicio de financiación irregular. Esta que van a ver es esa página 28. El párrafo fundamental al que se refiere el presidente es en el que la Guardia Civil dice que se aprecia correspondencia entre la información aportada por el PSOE, que ha indicado que, mientras Ábalos pertenecía a este grupo parlamentario, sus retribuciones provenientes del Congreso eran ingresadas en cuentas bancarias de ese partido.

Y añadió que, a pesar de que el argumentario será esgrimir ese párrafo concreto para defender que no hubo financiación irregular, lo cierto es que la UCO no dice lo que Sánchez pretende que los demás vean: