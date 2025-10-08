Castillón revela cuándo caerá Maduro y Sánchez, y el auge de Vox

Chistorras, soles, lechugas, folios, trenes a Teruel con ‘cargamento’ para el ocio nocturno en el Parador Nacional….

Todo un mar de porquería que acucia al Gobierno Sánchez que ya no hay desatascador ni sumidero que sea capaz de tragarlo.

La pestilencia en La Moncloa y en Ferraz, sede del PSOE, es de tal calibre que, por ejemplo, se ha llegado a blindar con contratos ‘deluxe’ a quienes formaron los equipos de José Luis Ábalos y Santos Cerdán.

Ya se sabe que en boca cerrada no entran moscas, pero sí muchos euros a final de mes. Y eso son muchas ‘chistorras’ en la cuenta bancaria.

Para hablar sobre este y otros asuntos, estará este 8 de octubre de 2025 en el plató de ‘Son las 8 y no he cenado‘ el periodista Albert Castillón. Todo bajo la dirección y presentación de Josué Cárdenas.