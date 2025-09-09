Sánchez reconoce el pago de todos los gastos de las ‘orgías’ de Ábalos en Paradores

A día de hoy, 9 de septiembre de 2025, el asunto de las fiestas atribuidas a José Luis Ábalos en el Parador de Teruel sigue sacudiendo a la esfera política española.

La polémica, lejos de enfriarse, se alimenta por la falta de transparencia del Ejecutivo de Pedro Sánchez, que ha admitido que fue el propio Ministerio de Transportes quien asumió todos los gastos de la estancia, mientras persisten las dudas sobre el uso de fondos públicos y la veracidad de los hechos relatados por testigos y negados por los protagonistas.

La polémica de las fiestas de Ábalos en Paradores ha puesto el foco en la rendición de cuentas de los altos cargos y la transparencia en la gestión de los recursos públicos.

La insistencia en no mostrar facturas ni justificar el gasto alimenta el malestar social y erosiona la confianza en las instituciones.

Mientras el Gobierno intenta zanjar el asunto con negativas rotundas y amenazas legales, la opinión pública sigue reclamando respuestas claras y verificables. El caso, lejos de cerrarse, se convierte en un ejemplo paradigmático de los retos que afronta la política española en materia de transparencia y responsabilidad pública.

Viaje oficial, cuentas opacas

La estancia de Ábalos y su séquito en el Parador de Teruel, durante los días 15 y 16 de septiembre de 2020, coincidió con uno de los momentos más críticos de la pandemia de la covid-19. Según el Gobierno, el viaje tenía carácter oficial, lo que justificó que todos los gastos —alojamiento, manutención y desplazamientos— fueran sufragados por el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana. Sin embargo, el Ejecutivo no ha facilitado el desglose de las facturas ni el detalle de los conceptos abonados, pese a las insistentes peticiones de información por parte de la oposición.

El Ministerio pagó siete habitaciones a través de una agencia de viajes y dos facturas de manutención por un total de 292 euros.

El importe total de la estancia ascendió a 1.150,87 euros: 987,52 euros en alojamiento y manutención y 163,35 euros en locomoción.

No consta que se haya devuelto ninguna factura ni se ha especificado si hubo otros cargos asociados.

Rumores, versiones enfrentadas y la ausencia de pruebas

La controversia creció al difundirse, tanto en medios como entre empleados del Parador, la existencia de una supuesta fiesta en la que habrían participado prostitutas y se habrían producido destrozos en varias suites. Los testimonios de trabajadores sostienen que una furgoneta llena de prostitutas habría accedido al recinto y que las habitaciones quedaron deterioradas tras el evento.

Sin embargo, tanto el Gobierno como los responsables de Paradores han negado rotundamente estos hechos:

El director del Parador de Teruel, Joaquín Gutiérrez , ha declarado ante la comisión de investigación del Senado que «no hubo ninguna fiesta, destrozo o reunión» esa noche y que todos los huéspedes estaban registrados y controlados.

, ha declarado ante la comisión de investigación del Senado que «no hubo ninguna fiesta, destrozo o reunión» esa noche y que todos los huéspedes estaban registrados y controlados. Óscar López , entonces presidente de Paradores y ahora ministro, ha insistido en que «jamás» tuvo conocimiento de ninguna celebración irregular y tacha de «bulos» los rumores difundidos en prensa.

, entonces presidente de Paradores y ahora ministro, ha insistido en que «jamás» tuvo conocimiento de ninguna celebración irregular y tacha de «bulos» los rumores difundidos en prensa. Pilar Alegría, ministra de Educación y portavoz del Gobierno, confirmó que estuvo alojada en el Parador esa noche, pero aseguró no haber presenciado ni tener constancia de ningún tipo de juerga.

Por su parte, José Luis Ábalos ha anunciado acciones legales para defender su honor y califica las informaciones publicadas de «bulo».

Falta de transparencia: las facturas siguen sin ver la luz

A pesar de la presión ejercida por distintos grupos parlamentarios, especialmente por parte de Vox, el Gobierno se mantiene firme en su negativa a publicar el detalle de las facturas, argumentando que los gastos correspondieron a un viaje oficial y que se abonaron «en tiempo y forma». Esta opacidad alimenta las sospechas y la desconfianza sobre el uso de dinero público.

Las peticiones concretas de desglose incluían:

Importe exacto de alojamiento, consumiciones y posibles daños en las suites.

Identidad de las personas que participaron en la estancia y sus cargos.

Relación de los servicios facturados y su justificación administrativa.

El Ejecutivo, hasta la fecha, no ha respondido a estas cuestiones. Esta actitud ha sido criticada tanto desde la oposición como por parte de algunos sectores de la sociedad civil que reclaman mayor control y transparencia en el gasto público.

El contexto político y la gestión de la crisis

La reacción del Gobierno ha sido calificada de «críptica» y poco colaborativa. No solo ha evitado aportar datos concretos, sino que ha intentado cerrar la polémica insistiendo en que no se produjeron incidentes en el Parador y que todo el proceso de pago se ajustó a la normativa vigente.

Los responsables de Paradores niegan daños en las instalaciones y aseguran que nunca se ha presentado una denuncia formal por destrozos.

Desde el PSOE, se subraya la «impecable» actuación interna en el caso Ábalos y se apunta a una campaña de «infundios» promovida por la oposición y ciertos medios de comunicación.

El episodio ha servido para avivar el debate sobre el uso de fondos públicos en desplazamientos oficiales, el control de la actividad de altos cargos y la capacidad del Gobierno para gestionar crisis reputacionales. En un contexto de creciente escrutinio mediático y político, la falta de información detallada sobre el destino del dinero público se ha convertido en el principal punto de fricción.

Claves del caso en cifras y hechos