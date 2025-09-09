Ábalos tira de victimismo ante Risto como respuesta a las explosivas declaraciones de su exmujer

Victimismo como respuesta.

El exministro José Luis Ábalos ha participado en el programa Todo es mentira para responder a las declaraciones de su exmujer, Carolina Perles, en una entrevista difundida por Telecinco.

Quien fuera mano derecha de Pedro Sánchez aseguró a Risto Mejide que, pese a que no “suele” ver programas, tuvo que hacerlo en el caso de la exclusiva de Mediaset. “No me quedaba otra”, se lamentó.

Siguiendo la misma tónica, criticó la participación de Perles en el programa El precio de…, considerando que fue algo negativo y que, en su lugar, él jamás lo habría hecho.

“Mal en todo. Yo no soy capaz de hablar de ninguna de las parejas que haya podido tener y mucho menos de la madre de mis hijos”.

Sin embargo, no le queda ninguna duda de por qué Perles dio un paso al frente y se colocó ante las cámaras para contar su testimonio:

“Sé por qué lo hizo (…) le hicieron una oferta económica muy suculenta. Seguramente, si no hubiese habido una propuesta, no habría salido (…) Es fácil sucumbir a una propuesta de este tipo”.

Sobre una de las frases más contundentes de la mujer, en la que pidió que “miraran el pasaporte” de Ábalos para encontrar el dinero presuntamente oculto en el extranjero, el exsecretario de Organización del PSOE asegura que no sale del país desde hace mucho tiempo.

“No tengo pasaporte desde hace ya unos meses y hace mucho tiempo que no salgo del país”.

También desveló que su exasesor Koldo García, figura que da nombre a la trama de corrupción, “tenía el detalle de llevar a sus hijos al colegio”. Pero además de agradecer el gesto, fue más allá al incidir en la “capacidad expansiva” de Koldo y afirmó que “hacía de todo” y “estaba en todo”. Eso sí, llevó el asunto al terreno personal para evitar que pareciera que las labores de su hombre de confianza eran ilegales.

“La relación entre ellos llegó a ser difícil”, confesó.

En cuanto a su intento por frenar la emisión del documental, afirmó que el testimonio de Perles no es el que más “temía”. Aunque tampoco aclaró cuál era, y el presentador tampoco se lo preguntó. Señaló que lo hizo no por miedo, sino por considerarlo inoportuno. Además, criticó que se haya construido un relato «repugnante» en su contra.

No obstante, considera que el testimonio de su exmujer sí es relevante para la causa que le afecta. De hecho, lo calificó de “pertinente”, pero incidió en que “si hay algo que decir, hay que decirlo en el tribunal”.

Incomodidad y explicaciones sin pies ni cabeza

Uno de los momentos más candentes de la entrevista fue cuando pusieron un audio en el que él y Koldo conversaban sobre una posible comisión por haber ayudado al gobierno interino de Juan Guaidó en su intento por ser reconocido por el presidente Pedro Sánchez.

El exministro señaló que todo eso era una película, que no tenía ningún sentido, e intentó presentar como hechos excluyentes su participación en el escándalo conocido como el Delcygate con una posible ayuda al gobierno paralelo que surgió en Venezuela entre enero de 2019 y enero de 2023, después de que Nicolás Maduro hubiese constituido un gobierno de facto.

Ante las explicaciones irrisorias de Ábalos, se escucharon unas risas en plató, algo que criticó el diputado. “Te lo tomas a risa”, le recriminó al presentador, a lo que este contestó que no, que el asunto era bastante serio.

Siguiendo en esa tónica, el imputado afirmó que todo era “una película”, a lo que Risto le señaló que el “guionista” era justamente Ábalos.

Querellas a diestro y siniestro

Ábalos también adelantó que tomaría acciones legales en contra de The Objective, Telecinco, y distintos periodistas por las informaciones que han publicado en su contra, en especial sobre la presunta fiesta en un Parador.