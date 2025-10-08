Ana Terradillos abronca por partida doble a la desmemoriada Ione Belarra (Podemos)

No fue el mejor día para la todavía líder de Podemos en el Congreso de los Diputados.

Ione Belarra tenía cita con el programa ‘La Mirada Crítica’ (Telecinco) pero dejó varios minutos tirada a Ana Terradillos, que no dudó en tirarse a la yugular:

Le pido brevedad, que sabe que este programa es cortito y yo le esperaba un poquito antes, pero vamos al grano y vamos a lo que nos interesa. ¿Qué van a hacer hoy? ¿Van a votar sí o no al embargo de armas?

La podemita se enredó en explicaciones que no convencieron a la presentadora:

Lo que espero que pase hoy es que el Gobierno retire este embargo fake y traiga al Congreso un embargo integral de armas, que es lo que están pidiendo millones de personas en las calles, cuando salieron a manifestarse y a pedir la ruptura total de relaciones con el Estado terrorista de Israel. Eso es lo que creo que tienen que hacer. Es importante explicar que da un poco igual lo que pase hoy. La realidad es que este último mes el embargo ya ha estado aprobado. Es un real decreto ley que hoy se convalida, pero que lleva aprobado un mes, y han pasado cuatro barcos cargados con armas y combustible con destino a Israel. Además, los contratos de compra de armas a Israel en estos dos años de genocidio siguen intactos. Qué más da la votación de hoy si el Gobierno va a seguir comprándole armas a Israel.

La presentadora le recordó una obviedad:

Pero ¿sabe lo que pasa? Que hay mucha gente que se pregunta por qué Podemos no hizo nada cuando efectivamente Israel lleva mucho tiempo con el genocidio. Ustedes estaban en el gobierno y ahí no hicieron absolutamente nada

Belarra volvió a irse por la tangente:

La última fase del genocidio lleva décadas produciéndose, pero creo que todo el mundo puede compartir que a partir del 7 de octubre de 2023 las cosas han cambiado. Hemos visto cosas que no habíamos visto nunca: bombardeos de hospitales, destrucción de toda la infraestructura escolar y universitaria de Gaza. Lo que hemos visto traspasa todos los límites de lo posible, en el peor sentido de la palabra.

Ana Terradillos la despidió con un nuevo tirón de orejas: