La izquierda está que rabia, y Pablo Iglesias vomita bilis por el Nobel a María Corina: “Mejor se lo hubiesen dado a Hitler”

Demostrando todo su sectarismo ideológico, critican el nombramiento al tiempo que acusan a la política venezolana de golpista pese a que el dictador Nicolás Maduro robó burdamente las pasadas elecciones

Pablo Iglesias, María Corina
Pablo Iglesias, María Corina
Echan espuma por la boca.

El premio Nobel a la activista venezolana María Corina Machado ha sentado muy mal en la izquierda española, tan afín a las dictaduras y gobiernos autoritarios de su cuerda.

El reconocimiento a la líder del movimiento contra el dictador Nicolás Maduro, que se encuentra en la clandestinidad tras el fraude perpetrado por el régimen chavista en las pasadas elecciones presidenciales ganadas por Edmundo González Urrutia, ha generado la ira de los comunistas españoles.

Además de demostrar su descontento con el nombramiento, la marabunta ha pasado a lo suyo: al ataque y a intentar desprestigiar a la institución.

Uno de los ataques más vomitivos ha sido el del podemita Pablo Iglesias, que sin ruborizarse ha equiparado el nombramiento a la política venezolana a otorgárselo a Adolf Hitler.

“La verdad es que, para darle el Nobel de la Paz a Corina Machado, que lleva años intentando dar un golpe de Estado en su país, se lo podrían haber dado directamente a Trump o incluso a Adolf Hitler a título póstumo. El año que viene que lo compartan Putin y Zelenski. Si ya, total…”.

Por supuesto, otras voces del partido de Iglesias salieron a chillar por el galardón entregado a la venezolana, como el caso de Ione Belarra o las teorías disparatadas de Pablo Echenique o la de sus lacayos en Diario Red, que afirman que las actas mostradas por la oposición venezolana son falsas y que las que no mostró el régimen chavista son las verdaderas.

Otro que tampoco ha tapado sus miserias ha sido Ramón Espinar. El tertuliano que en televisión se muestra como “progresista” se ha quitado la máscara, calificando a Machado de golpista, cuando el régimen chavista le impidió ser candidata en las elecciones, vetó a su primera opción y, además, terminó robando los comicios, siendo incapaz de mostrar una sola papeleta electoral que validara el resultado emitido por el CNE.

“A cualquier golpista le dan un Nobel en el mundo de Trump, Netanyahu, Putin y Milei”.

Por contra, destaca el silencio sepulcral —hasta el momento— del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y del resto de ministros, incluidos los que pertenecen a Sumar en las redes sociales.

Autor

José Antonio González Gómez

Redactor español-venezolano, licenciado por la Universidad Católica Andrés Bello. Cuenta con más de 10 años de experiencia, trabajando en radio, diversas agencias de publicidad internacionales como Foote, Cone & Belding, medios digitales, la administración pública y como freelancer.

