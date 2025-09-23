  • ESP
'DIRECTO AL GRANO' (TVE)

Ramón Espinar desata una oleada de burlas tras pronosticar el ‘game over’ de Isabel Díaz Ayuso

"Isabel Díaz Ayuso, tan pronto como se abran las urnas, va a perder las elecciones en la Comunidad de Madrid. Os podéis ir subiendo al carro ya, así luego no parece que lo hacéis tarde"

Ramón Espinar.
Ramón Espinar.
Un esperpento en vivo y en directo.

La izquierda aprovecha cualquier oportunidad para intentar moverle la silla a Isabel Díaz Ayuso.

Y es que ya son más de 30 años en los que el PSOE y sus acólitos comunistas no pisan la moqueta de la Puerta del Sol.

Ahora el argumento que manejan socialistas y los de Más Madrid es que al novio de la presidenta de la Comunidad de Madrid le han abierto juicio oral y que, por tanto, empieza a ser el principio del fin para la dirigente autonómica.

Quien más eufórico estaba con este hecho fue Ramón Espinar, quien durante varios años militó en el Podemos de Pablo Iglesias y que ahora, en su faceta de tertuliano sabelotodo, confraterniza con la formación de Más Madrid.

De ahí, que las noticias judiciales sobre Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso, le llevase a proclamar en redes sociales que el final de la presidenta popular estaba cerca y de que veía a Emilio Delgado, diputado de Más Madrid, como nuevo jefe del Ejecutivo madrileño:

Y no contento con eso, se fue a ‘Directo al Grano’ a repetir el argumento:

El choteo en redes sociales en contra de Espinar fue, sencillamente, sublime:

