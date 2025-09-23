Ramón Espinar desata una oleada de burlas tras pronosticar el ‘game over’ de Isabel Díaz Ayuso

Un esperpento en vivo y en directo.

La izquierda aprovecha cualquier oportunidad para intentar moverle la silla a Isabel Díaz Ayuso.

Y es que ya son más de 30 años en los que el PSOE y sus acólitos comunistas no pisan la moqueta de la Puerta del Sol.

Ahora el argumento que manejan socialistas y los de Más Madrid es que al novio de la presidenta de la Comunidad de Madrid le han abierto juicio oral y que, por tanto, empieza a ser el principio del fin para la dirigente autonómica.

Quien más eufórico estaba con este hecho fue Ramón Espinar, quien durante varios años militó en el Podemos de Pablo Iglesias y que ahora, en su faceta de tertuliano sabelotodo, confraterniza con la formación de Más Madrid.

De ahí, que las noticias judiciales sobre Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso, le llevase a proclamar en redes sociales que el final de la presidenta popular estaba cerca y de que veía a Emilio Delgado, diputado de Más Madrid, como nuevo jefe del Ejecutivo madrileño:

Díaz Ayuso camino del game over. https://t.co/119VzKo3aS — Ramón Espinar 🇵🇸 (@RamonEspinar) September 22, 2025

Isabel Díaz Ayuso, tan pronto como se abran las urnas, va a perder las elecciones en la Comunidad de Madrid. Os podéis ir subiendo al carro ya, así luego no parece que lo hacéis tarde. — Ramón Espinar 🇵🇸 (@RamonEspinar) September 22, 2025

Y no contento con eso, se fue a ‘Directo al Grano’ a repetir el argumento:

Hoy he dicho en @algrano_rtve una cosa que llevo notando un tiempo. No sé si está presente en vuestras conversaciones con gente cercana, pero en las mías sí Veo más cerca de ser Presidente de la Comunidad de Madrid en 2027 a @EmilioDelgadoOr que a Isabel Díaz Ayuso. pic.twitter.com/4AdsPAe3hn — Ramón Espinar 🇵🇸 (@RamonEspinar) September 22, 2025

El choteo en redes sociales en contra de Espinar fue, sencillamente, sublime:

Game over dice. Tendría que echarse 5 novios imputados más para alcanzar a este pic.twitter.com/rTUfThcJtt — 🇪🇸 ᗪIᕮNTᕮ 🇪🇸 (@artorius79) September 22, 2025

Se cree el ladrón que todos son de su misma condición. Y no soy del Pp, pero eres comunista y como buen comunista espabilao y especulador, por decirlo suave. pic.twitter.com/nGrIGbpStf — Lauziere🇪🇸 (@Lauziere15) September 22, 2025

Claro que sí guapi. pic.twitter.com/mKFdgbiWk1 — Óscar Santos Fdez. (@kabooscar) September 22, 2025

Por esa regla de tres, no tienes legitimidad para cuestionar nada. https://t.co/gxrH9o7vW3 pic.twitter.com/wt3sWwO0kI — Herminio Serra 🇪🇸 (@Herminio_Serra) September 22, 2025

Le podrás dar consejos de cómo sobrellevarlo, al fin y al cabo tenéis mucho en común ☺️ pic.twitter.com/KeXykVnJWB — Alba. (@albadelnorte_) September 22, 2025

Ese es el problema de hablar solo con tus 2 colegas perroflautas, que tu visión de la realidad está un poco distorsionada. — Julio Suárez Albanchez (@juliosuarezalb) September 22, 2025