Zasca monumental de un magistrado a Pablo Iglesias por su bulo: “Un saludo”

Desde que Iván Espinosa de los Monteros anunció su proyecto Atenea, la izquierda ha estado que rabia, intentando desacreditar a todo aquel que haya participado en el evento de inauguración o sea afiliado al think tank.

Uno de los que más ataques ha recibido ha sido el magistrado Luis Sanz, quien, en el lanzamiento de la iniciativa, ofreció una charla en la que habló de los riesgos que afronta el Poder Judicial en estos momentos y de qué medidas podrían tomarse para asegurar la independencia de la justicia.

El último en sumarse a esta operación de ataque y derribo contra el magistrado ha sido Pablo Iglesias.

El podemita, replicando una información de su pasquín Diario Red, aseguró que el jurista, conocido en la red social X como MagistraThor, había eliminado su perfil de la plataforma después de que trascendiera que “colaboraba” con el exdiputado.

“MagistraThor: la cuenta de Twitter que el juez Luis Sanz borró cuando se supo que colabora con Espinosa de los Monteros.

Luis Sanz hizo un llamamiento pidiendo ‘osadía’ contra las medidas del Gobierno”.

Sin embargo, esto ha sido un bulo del podemita.

El propio Sanz ha salido a desmentir esta desinformación, propinando un zasca tremendo, no solo por retratar a Iglesias como un mentiroso, sino por dejar claro el totalitarismo del comunista, que luego va de demócrata.

“La cuenta no está borrada, D. Pablo. Acudo como invitado donde me llaman y hablo del Estado de derecho, para lo que estoy legitimado por diversas normas internacionales y por el Comité de Ética Judicial del CGPJ. No es el primer sitio ni será el último. Quedo a su disposición para participar como ponente en cualquier mesa redonda o debate sobre Estado de derecho y calidad democrática. Un saludo, D. Pablo”.