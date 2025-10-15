Antonio Naranjo explota contra un edil socialista por su defensa cerril de las atrocidades de Pedro Sánchez

Defensa cerril y, por supuesto, sin argumentos.

Fernando Carrera, presidente del Grupo Socialista en Badalona (Barcelona), quiso convertir el programa ‘En Boca de Todos’ (Cuatro) en un cierre de filas en favor de Pedro Sánchez.

El espacio conducido por Nacho Abad abordaba el asunto de una foto del año 2019 que poco gusta en Moncloa y en el PSOE, la del 60 cumpleaños de José Luis Ábalos con el comisionista Víctor de Aldama y en la que aparecen varios ministros y exministros y, por supuesto, también estaba el presidente del Gobierno.

El político badalonés quiso justificar esa imagen, algo que hizo estallar de lo lindo a Antonio Naranjo que sostuvo que lo que no podía hacer su oponente en la tertulia era engañar a los espectadores.

Carrera quiso restar importancia a las relaciones profesionales del comisionista con la mujer de Pedro Sánchez, con Begoña Gómez:

Yo no sé si Begoña conocía a Aldama y si lo conocía, qué pasaría, eso no significa nada.

A lo que Naranjo respondió de manera contundente:

Estas cosas que dice no se deben de escuchar en televisión porque simplemente no sé permiten, no se puede hacer propaganda y engañar a la gente.

El político socialista subió la apuesta y acusó a Antonio Naranjo de estar al lado de la censura y de preferir medios afines como la televisión pública madrileña:

Por eso os gusta Telemadrid.

El periodista no iba a permitir tamaña acusación y se lanzó a la yugular de Carrera:

Me encanta Telemadrid porque no llevo a propagandistas como vosotros, es así de sencillo. Tú trabajas para el PSOE y aunque te pongan un vídeo de Pedro Sánchez atropellando a una señora, lo vas a defender.

Nacho Abad trató de moderar, pero el político socialista optó por tirarse al monte y vomitar odio sobre el plató de la segunda cadena de Mediaset: