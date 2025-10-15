Feijóo arroja el ‘caso Ábalos’ a la jeta de Sánchez: «España es un país barato para el sinvergüenza»

La figura de José Luis Ábalos planeó sobre el pleno del Congreso de los Diputados.
La sesión de control al Gobierno Sánchez quedó relegada a un segundo plano con la mirada a poco más de un kilómetro.
La comparecencia del exministro de Transportes y exsecretario de Organización del PSOE en el Tribunal Supremo por las ‘chistorras’ motivó que la pregunta de Alberto Núñez Feijóo, líder del PP, pivotase sobre esa España en la que se premia al indecente y al sinvergüenza apenas le cuestan sus tropelías:
Señor Sánchez, mire. Con usted han prosperado Ábalos, Santos Cerdán, Koldo, su familia. Hay más. Eso sí, todos a su sombra. Y mientras en su círculo hacen caja, los españoles hacen cuentas. Las familias que sufren para llenar la cesta a fin de mes ven como en el Partido Socialista y en su Ministerio de Transportes corren los billetes como en un prostíbulo. La solución no es disculparse, como haría cualquier presidente decente, sino otra subida de impuestos a tres millones de españoles. Ahora quieren subir la cuota a los autónomos hasta un 35%. Es decir, los autónomos pagarán más en cotizaciones 6.000 millones de euros. Usted ha convertido España en un país caro para el trabajador y barato para el sinvergüenza. ¿Le parece que esto es decente, señoría?
El presidente del Gobierno volvió a eludir la cuestión y hablar de que su gabinete es decente, lo que provocó el repaso final del líder de la oposición:
Decir que su gobierno es el más decente de Europa es insultar a todos los primeros ministros de Europa. Mire, señor Sánchez, usted no dirige un país, usted lo exprime. Exprime a los que cumplen y protege a los que roban. España está cansada de pagar su corrupción, su malversación, su incompetencia y los privilegios de su gente. La gente siente que no trabaja para vivir, sino para mantenerles a ustedes. España tiene que merecer la pena trabajar. Y con usted merece la pena ser un jeta. Con tantos que le rodean, señoría, trabajar no puede consistir en que el Gobierno te cruja impuestos.
Trabajar tiene que poder servir para tener una vivienda digna y un proyecto vital. Trabajar debería de dar esperanza. Y con usted da rabia. Rabia de ver cómo la decencia no cotiza. Rabia de comprobar cómo el mérito no sirve. Rabia de sentir que se castiga al honrado y se aplaude al indecente, señoría. En conclusión, en la España de Pedro Sánchez, si trabajas, pagas. Si robas, cobras. Y si le aplauden, prosperan. Mire, señoría, en la España que yo propongo, merecerá la pena trabajar y pondremos fin al saqueo. Deje ya de hablar de triple A. Lo que hace usted es subir a todos tres veces los impuestos.