Feijóo arroja el ‘caso Ábalos’ a la jeta de Sánchez: «España es un país barato para el sinvergüenza»

La figura de José Luis Ábalos planeó sobre el pleno del Congreso de los Diputados.

La sesión de control al Gobierno Sánchez quedó relegada a un segundo plano con la mirada a poco más de un kilómetro.

La comparecencia del exministro de Transportes y exsecretario de Organización del PSOE en el Tribunal Supremo por las ‘chistorras’ motivó que la pregunta de Alberto Núñez Feijóo, líder del PP, pivotase sobre esa España en la que se premia al indecente y al sinvergüenza apenas le cuestan sus tropelías:

Señor Sánchez, mire. Con usted han prosperado Ábalos, Santos Cerdán, Koldo, su familia. Hay más. Eso sí, todos a su sombra. Y mientras en su círculo hacen caja, los españoles hacen cuentas. Las familias que sufren para llenar la cesta a fin de mes ven como en el Partido Socialista y en su Ministerio de Transportes corren los billetes como en un prostíbulo. La solución no es disculparse, como haría cualquier presidente decente, sino otra subida de impuestos a tres millones de españoles. Ahora quieren subir la cuota a los autónomos hasta un 35%. Es decir, los autónomos pagarán más en cotizaciones 6.000 millones de euros. Usted ha convertido España en un país caro para el trabajador y barato para el sinvergüenza. ¿Le parece que esto es decente, señoría?

El presidente del Gobierno volvió a eludir la cuestión y hablar de que su gabinete es decente, lo que provocó el repaso final del líder de la oposición: