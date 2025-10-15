  • ESP
    España América
Periodismo Televisión

COLABORACIONES EN 'MALAS LENGUAS', 'MAÑANEROS 360' Y 'DIRECTO AL GRANO'

Sánchez mima a la ‘charo-estrella’ de la Brunete Pedrete: Sarah Santaolalla se levanta más de 20.000 euros de TVE

Un total de 66 intervenciones hasta finales de 2025 en la televisión pública

Sarah Santaolalla.
Sarah Santaolalla.
Archivado en: Gobierno de España | Javier Ruiz | Jesús Cintora | José Pablo López | Marta Flich | Periodismo | PSOE - Partido Socialista Obrero Español | RTVE | Sarah Santaolalla | Televisión

Más información

Javier Ortega Smith y Sarah Santaolalla.

Ortega Smith manda a la lona a la desinformada Sarah Santaolalla: "Eres una enchufada"

Es la ‘Belén Esteban‘ de las tertulias políticas.

Sarah Santaolalla, una charo de barriada, se ha ido abriendo hueco poco a poco por los platos. Primero por televisiones más marginales, alguna ya desaparecida como 7NN, hasta desembocar en las generalistas.

El hecho de que la periodista salmantina, afín al PSOE, sea llamada por las cadenas privadas es una cuestión que atañe únicamente a esos medios que no dejan, en todo caso, de jugarse ellos su pasta.

Pero que Santaolalla esté pululando día sí y día también por TVE, televisión pagada con el dinero de todos los españoles, hace cambiar la perspectiva.

Sobre todo porque esta comunicadora no va a exponer ideas. Su misión es dar el mitin y arremeter contra quien no le baila el agua. Y a veces hasta con la aquiecencia de los moderadores. Muy en especial con Javier Ruiz.

Lo cierto es que a mediados de septiembre de 2025, el Grupo Parlamentario Popular reclamó por escrito a José Pablo López, presidente de RTVE, que cuál era el montante económico que se había embolsado la periodista por sus cerca de 70 apariciones en los diferentes programas de la casa: ‘Mañaneros 360′, ‘Directo al Grano’ y ‘Malas Lenguas’.

Las tarifas estipuladas, tanto si es en plató o videollamada, amén del tiempo de permanencia en pantalla, oscilan entre los 150 y 350 euros por aparición.

La respuesta de López a los populares es que Santaolalla, hasta agosto de 2025, había aparecido desde enero un total de 66 veces por las que ha percibido en torno a los 18.500 euros, una cifra que, evidentemente, se ha agrandado porque ya ha pasado septiembre y la primera quincena de octubre donde no se ha hecho el cómputo de las intervenciones de esta tertuliana.

GRAN SELECCIÓN DE OFERTAS MULTI-TIENDA

NEUMÁTICOS

ACTUALIZACIÓN CONTINUA

Aceites y fluidos Neumáticos Transporte y accesorios
SuperChollos Ofertas Oro Ofertas Plata Ofertas Bronce

CONTRIBUYE CON PERIODISTA DIGITAL

QUEREMOS SEGUIR SIENDO UN MEDIO DE COMUNICACIÓN LIBRE

Buscamos personas comprometidas que nos apoyen

COLABORA
Autor

Juan Velarde

Delegado de la filial de Periodista Digital en el Archipiélago, Canarias8. Actualmente es redactor en Madrid en Periodista Digital.

Lo más leído

PERIODISTA DIGITAL, SL CIF B82785809
Avenida de Asturias, 49, bajo
28029 Madrid (España)
Tlf. (+34) ‎91 173 11 26
[email protected]