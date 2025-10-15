Sánchez mima a la ‘charo-estrella’ de la Brunete Pedrete: Sarah Santaolalla se levanta más de 20.000 euros de TVE

Es la ‘Belén Esteban‘ de las tertulias políticas.

Sarah Santaolalla, una charo de barriada, se ha ido abriendo hueco poco a poco por los platos. Primero por televisiones más marginales, alguna ya desaparecida como 7NN, hasta desembocar en las generalistas.

El hecho de que la periodista salmantina, afín al PSOE, sea llamada por las cadenas privadas es una cuestión que atañe únicamente a esos medios que no dejan, en todo caso, de jugarse ellos su pasta.

Pero que Santaolalla esté pululando día sí y día también por TVE, televisión pagada con el dinero de todos los españoles, hace cambiar la perspectiva.

No, Sarah Santaolalla no es periodista, ni analista política como ella dice, es una sicaria mediática del PSOE y la izquierda “enchufada” por su novio en el negocio de vivir a costa de lo saqueado al pueblo mientras dicen que es para sanidad y educación. pic.twitter.com/ymcxSWtWzY — JuanAntonio 80 (@TR4F1C) October 15, 2025

Sobre todo porque esta comunicadora no va a exponer ideas. Su misión es dar el mitin y arremeter contra quien no le baila el agua. Y a veces hasta con la aquiecencia de los moderadores. Muy en especial con Javier Ruiz.

Lo cierto es que a mediados de septiembre de 2025, el Grupo Parlamentario Popular reclamó por escrito a José Pablo López, presidente de RTVE, que cuál era el montante económico que se había embolsado la periodista por sus cerca de 70 apariciones en los diferentes programas de la casa: ‘Mañaneros 360′, ‘Directo al Grano’ y ‘Malas Lenguas’.

TVE ha pagado 18.500 euros a Sarah Santaolalla por sus colaboraciones en ‘Mañaneros 360’ y ‘Malas lenguas’ Los datos solo son hasta el 29 de agosto https://t.co/IZOC68svn0 pic.twitter.com/mnhyyxp9kH — RAFA GANDIA (@RAFAGANDIA23) October 15, 2025

Las tarifas estipuladas, tanto si es en plató o videollamada, amén del tiempo de permanencia en pantalla, oscilan entre los 150 y 350 euros por aparición.

La respuesta de López a los populares es que Santaolalla, hasta agosto de 2025, había aparecido desde enero un total de 66 veces por las que ha percibido en torno a los 18.500 euros, una cifra que, evidentemente, se ha agrandado porque ya ha pasado septiembre y la primera quincena de octubre donde no se ha hecho el cómputo de las intervenciones de esta tertuliana.