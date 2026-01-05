Un periodista venezolano revienta TVE denunciando la connivencia de Sánchez y Zapatero con el dictador Maduro

No le salió bien la jugada a TVE.

El programa especial conducido por Marc Sala y Lourdes Maldonado en La 1 para abordar la detención del dictador Nicolás Maduro incluyó una entrevista a un periodista en Venezuela que no se ajustó a lo que se esperaba desde Tele Pedro.

Luis Carlos Díaz se mostró muy crítico con la actitud de España ante el régimen chavista, recordando incluso que hay ciudadanos españoles encarcelado en el país caribeño por dejadez diplomática del Gobierno Sánchez:

Hay una mezcla de esperanza, de miedo y de expectativas. Saber qué va a ocurrir, quién queda en el poder en Venezuela. Recuerden que además esto no le está pasando a los venezolanos, esto nos está pasando a todos. Hay 20 españoles presos como rehenes en cárceles del chavismo y el gobierno español no ha hecho lo suficiente para liberarlos. Hay centenares de miles de españoles en Venezuela con hijos y nietos y descendencias que también han sufrido lo que significa una dictadura, la expropiación de bienes, de locales, de terrenos y que han vivido esto en primera fila. Esto les está pasando a todos. Y le pasa a 9 millones de venezolanos que están en el exterior y que además muchos de ellos están en España y que también están reviviendo los traumas de este año en un momento tan tenso como este. Si podemos hacer un balance, lo que tenemos ahora es una necesidad enorme de saber, institucionalmente, cómo va a avanzar esto. Sobre todo entendiendo que es un asunto que no puede responder a la polarización interna de distintos países. Tenemos que lidiar con eso. La polarización interna en España, la polarización en Colombia, la polarización que hay en Estados Unidos, donde personas que por llevarle la contraria a Trump terminan blanqueando una dictadura o apoyando a Nicolás Maduro, cosa que es, además, indefendible para cualquier demócrata.

Marc Sala quiso romper una lanza en favor de los profesionales de TVE, pero con poca fortuna:

Yo quiero recordar dos cosas también. Punto uno, que estamos tirando de los periodistas venezolanos, que también se la juegan mucho cuando hacen este tipo de entrevistas porque el régimen de Maduro no permite acreditarse a periodistas españoles, no les permiten la entrada desde hace mucho tiempo. No puede entrar un periodista de Radio Televisión Española, desde hace mucho tiempo, a Venezuela para contar lo que está pasando. Y agradecemos muchísimo a gente como Carlos que nos atienda y nos esté contando lo que está pasando. La gente, ¿qué está haciendo ahora mismo? ¿Está en casa? Hemos escuchado algunos tímidas, no sé si llamarlo celebraciones o tú decías, ¿no? Esperanza. ¿Qué es lo que está pasando en la calle?

El periodista venezolano relató cómo fueron vividas las primeras horas tras la detención de Nicolás Maduro:

Recuerden que empezó a las dos de la madrugada, así que la gente básicamente sigue en sus casas. Y al ser, además, un día sábado, tampoco es que la actividad es enorme. La gente está a la expectativa y, sobre todo, en este momento, viendo en los teléfonos celulares. Porque no es que pueden encender un canal y ver lo que está pasando. La manera en la que la información fluye en Venezuela es distinta. Están utilizando canales por YouTube, están usando streaming, están usando VPN para poder enterarse de las cosas. Y, además, conectando con la diáspora. En este asunto, la diáspora venezolana es la que ayuda a hacer un eco hacia lo que está pasando adentro.

Y acabó remachando a Sánchez y Zapatero: