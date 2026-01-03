Diosdado Cabello lanza una arenga antiestadounidense y acusa al mundo de “complicidad”

El ministro de Relaciones Interiores, Justicia y Paz de Venezuela, Diosdado Cabello, volvió este sábado al centro de la escena con un discurso cargado de acusaciones y dramatismo, denunciando que Estados Unidos habría atacado “sin previo aviso” y dejando “bombas cayendo en lugares habitados por civiles”. Sin embargo, ninguna fuente independiente ha confirmado tales hechos, lo que alimenta la sospecha de que se trate de una maniobra propagandística del régimen.

Cabello, rodeado de burócratas, militares y cámaras oficiales, culpó a la Comunidad Internacional por su supuesto silencio y lanzó la pregunta: “¿Van a ser los organismos internacionales cómplices?”. Una retórica ya conocida en la narrativa chavista, que intenta convertir cualquier señal de presión exterior en un ataque a su “revolución bolivariana”.

Aunque el funcionario aseguró que el país estaba preparado para “cualquier contingencia” y llamó a la calma, sus palabras contrastaron con la creciente tensión en Caracas, donde el descontento ciudadano por la escasez y la represión crece día tras día.

El mensaje de Cabello terminó, como era de esperarse, reivindicando la “unidad nacional” frente al enemigo extranjero, un recurso con el que el chavismo busca desviar la atención de sus fracasos políticos y económicos.



ESPECIAL TRUMP ATACA VENEZUELA Y CAPTURA A MADURO.