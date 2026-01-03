Explosiones en Caracas y Estados Unidos confirma ataques: Trump afirma que Maduro fue capturado tras ofensiva militarEl régimen de Maduro denuncia una supuesta “agresión militar” y reactiva el libreto del enemigo externo

Estados Unidos realiza ataques militares y Trump anuncia captura de Maduro

El presidente de Estados Unidos, Donald J. Trump, anunció que la administración estadounidense llevó a cabo un ataque militar a gran escala contra Venezuela en la madrugada de este sábado, afirmando además que Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores fueron capturados y sacados del país tras la operación.

Trump indicó que la operación se realizó “en conjunto con las fuerzas del orden de EE. UU.” y anunció una conferencia de prensa programada para dar más detalles.

Explosiones y sonidos de aeronaves sacuden Caracas

Testigos en Caracas informaron haber escuchado múltiples explosiones y ruidos de aeronaves volando a baja altura en varios sectores de la capital, así como cortes de electricidad y columnas de humo en distintos puntos.

Los hechos ocurrieron poco antes de las 2 a.m. locales y se extendieron por varias zonas, incluyendo áreas cercanas a instalaciones militares como La Carlota y otras bases, según información preliminar.

Caracas denuncia agresión militar y declara estado de excepción

La narcotiranía venezolana, liderada por Nicolás Maduro, emitió un comunicado oficial calificando los hechos como una “gravísima agresión militar perpetrada por el Gobierno actual de los Estados Unidos de América”, y anunció el despliegue de comandos de defensa en todo el país.

En su declaración, Caracas aseguró que los ataques se dirigieron tanto a instalaciones civiles como militares en Caracas, Miranda, Aragua y La Guaira, y que la ofensiva constituye una violación de la soberanía venezolana y de la Carta de las Naciones Unidas.

Nicolás Maduro decretó el estado de “conmoción exterior” en todo el territorio nacional con el objetivo declarado de proteger al pueblo venezolano y ordenó la movilización de las fuerzas armadas y cuerpos de seguridad.

Silencio o confirmación parcial de fuentes oficiales

Mientras que Trump ha reconocido haber ordenado los ataques y la captura de Maduro, no existe aún un comunicado oficial detallado del Pentágono, del Departamento de Estado o de otras autoridades militares que describa objetivos, ubicaciones, cifras de víctimas o evidencia independiente de los hechos.

Asimismo, fuentes citadas por Reuters confirmaron que Estados Unidos está llevando a cabo ataques dentro de Venezuela, aunque sin aportar detalles públicos sobre la naturaleza de esas operaciones.

Reacciones internacionales y contexto de tensión

La información sobre estos ataques ocurre en medio de una escalada de tensiones de varios meses entre Washington y Caracas, en la que Trump había intensificado la presión militar y acusaciones contra la narcotiranía de Maduro por supuestas conexiones con el narcotráfico, desplegando fuerzas en el Caribe y aplicando sanciones.

Situación en desarrollo

Por ahora no existen cifras oficiales sobre posibles víctimas civiles o militares, ni confirmaciones independientes de que la captura de Maduro haya sido verificada por fuentes ajenas a la Casa Blanca. El escenario sigue siendo extremadamente fluido y sujeto a actualizaciones conforme avanza la mañana.