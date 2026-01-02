La caída histórica de la energía nuclear que precedió al apagón

Hoy traigo un dato que no admite maquillaje: abril de 2025 —el mes del gran apagón— fue el mes con la menor producción nuclear de todo el año (ene–oct), según Eurostat.

Y eso es clave porque la nuclear es la base firme del sistema eléctrico: cuando cae, el mix se vuelve más frágil, más dependiente de la variabilidad y del respaldo, y eso se paga en estabilidad y, muchas veces, en precio.

El dato que lo cambia todo:

Abril 2025: 2.951 GWh de nuclear (mínimo del año)

de nuclear Abril 2024: 3.502 GWh

Variación: -15,7 %

Peso nuclear en abril 2025: 14,2 % del total del mes (20.803 GWh).

Es decir: en el mes más crítico, la energía más estable se desploma y, además, la producción total del mes también es la más baja del periodo.

Foto general (ene–oct): más producción total, menos nuclear

Nuclear 2024: 44.240 GWh

Nuclear 2025: 43.339 GWh → -2,0 %

Total 2024: 222.771 GWh

Total 2025: 231.160 GWh → +3,8 %

Peso nuclear: 19,9 % → 18,7 % (baja 1,2 puntos)

Conclusión: España produce más electricidad en total, pero con menos nuclear y con menor peso de la nuclear en el mix. Y la prueba más clara está en abril: el mes del apagón coincide con el mínimo nuclear del año.

Aquí no hay propaganda: hay datos.