Si el Gobierno lo permite

La caída histórica de la energía nuclear que precedió al apagón

Hoy traigo un dato que no admite maquillaje: abril de 2025 —el mes del gran apagón— fue el mes con la menor producción nuclear de todo el año (ene–oct), según Eurostat.

Y eso es clave porque la nuclear es la base firme del sistema eléctrico: cuando cae, el mix se vuelve más frágil, más dependiente de la variabilidad y del respaldo, y eso se paga en estabilidad y, muchas veces, en precio.

El dato que lo cambia todo:

  • Abril 2025: 2.951 GWh de nuclear (mínimo del año)
  • Abril 2024: 3.502 GWh
  • Variación: -15,7 %

Peso nuclear en abril 2025: 14,2 % del total del mes (20.803 GWh).

Es decir: en el mes más crítico, la energía más estable se desploma y, además, la producción total del mes también es la más baja del periodo.

Foto general (ene–oct): más producción total, menos nuclear

  • Nuclear 2024: 44.240 GWh
  • Nuclear 2025: 43.339 GWh -2,0 %
  • Total 2024: 222.771 GWh
  • Total 2025: 231.160 GWh +3,8 %
  • Peso nuclear: 19,9 % 18,7 % (baja 1,2 puntos)

Conclusión: España produce más electricidad en total, pero con menos nuclear y con menor peso de la nuclear en el mix. Y la prueba más clara está en abril: el mes del apagón coincide con el mínimo nuclear del año.

Si quieres que sigamos desmontando el relato con cifras oficiales, suscríbete, dale like y comparte.

Aquí no hay propaganda: hay datos.

