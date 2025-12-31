¡García Serrano desvela el secreto mejor guardado de Sánchez!

Eduardo García Serrano es el protagonista para cerrar el año 2025 en ‘La Retaguardia’. Si nos permiten, no podía ser de otra manera, porque el periodista siempre controvertido ya es una auténtica estrella de la casa Periodista Digital y nunca jamás deja indiferente a nadie. Sin ir más lejos, dejamos por aquí una de sus múltiples lecciones.

Pero en esta ocasión, como cierre del año natural 2025, Serrano tiene que hablar del secreto mejor guardado de Sánchez. Lo mejor que pueden hacer para enterarse de cuál es, es acompañarnos en este último programa.

No hay que olvidar que el protagonista en cuestión ha dado lugar a uno de los mejores documentales en serie en España sobre la figura de Franco, emitido este 2025, como consecuencia del 50 aniversario de su muerte. Eduardo García Serrano y Fernando Paz, mano a mano, tienen ya publicados en Periodista Digital los 17 capítulos imperdibles de ‘Franco, memoria viva de España’.