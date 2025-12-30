Las uvas se le atragantan a Sánchez: una auditoría revela cómo Ábalos cargó al PSOE sus comilonas

Justo cuando Pedro Sánchez se prepara para brindar por un nuevo año al frente del Gobierno, una auditoría encargada por el propio PSOE le ha estallado en las manos como una bomba de relojería.

El informe, elaborado por dos catedráticos universitarios y filtrado en vísperas de Nochevieja, descarta cualquier financiación ilegal en las cuentas del partido, pero saca a la luz gastos «llamativos» e «improcedentes» cargados por José Luis Ábalos durante su etapa como secretario de Organización de la formación de Ferraz (2017-2021).

Mariscadas opíparas, cenas navideñas familiares y facturas sin justificar: todo pagado con el dinero de los afiliados y de las subvenciones públicas que recibe el PSOE.

El documento de 108 páginas, al que han tenido acceso medios como ‘El País‘ y la Cadena SER, confirma que no hay indicios de caja B ni fondos ocultos. Sin embargo, pone el foco en anomalías que pintan un retrato de descontrol y abuso en la gestión de Ábalos, el que fuera hombre de confianza de Sánchez y ministro de Transportes hasta su caída en desgracia por el caso Koldo.

Entre los hallazgos más escandalosos destacan una comida para nueve comensales el día de Navidad de 2019 en un restaurante de Valencia, cargada íntegramente al partido.

También se detectaron gastos «extraordinarios» y recurrentes en la marisquería madrileña La Chalana, el mismo establecimiento citado en la trama Koldo por reuniones sospechosas, con tickets que incluyen centollo, ostras y menús de hasta 332 euros.

Tampoco es desdeñable el hallazgo de facturas emitidas a nombre de la exsuegra de Ábalos, menús infantiles y múltiples recibos del mismo día sin explicación clara.

En 2020, hasta el 25% de los gastos reembolsados superaron los 60 euros por comensal, umbral considerado excesivo por los auditores.

Así las cosas, el departamento de Ábalos cargó al PSOE 126.858 euros en gastos, de los cuales una parte significativa se destinó a estas comilonas y desembolsos personales.

Además, el exministro recibió directamente 19.637 euros en efectivo hasta 2019, y su asesor Koldo García, 11.291 euros en el mismo periodo.

Lo más grave no es solo el dispendio con dinero público –recordemos que el PSOE recibe millones en subvenciones estatales–, sino la falta de control: muchos tickets carecen de destinatario, motivo o justificación, y algunos son ilegibles. Los auditores señalan que, aunque la mayoría de gastos se concentran en el «eje Madrid-Valencia», no siempre queda claro su vínculo con la actividad política del partido.