El PSOE encarga una auditoría para descartar la financiación ilegal pero se encuentra con una bomba nuclear de Ábalos

Es lo que se llama ir a por lana y salir trasquilado.

El PSOE encargó un informe a dos catedráticos para descartar la existencia de financiación ilegal en la formación.

Y la sorpresa es que la auditoría, de 108 páginas, es que todos los ingresos y gastos en efectivo en la caja del PSOE estarían justificados y no habría ningún movimiento ajeno al circuito oficial de la tesorería, pero hay un punto oscuro que ha hecho saltar todas las alarmas.

El documento, que ha sido publicado en primicia por ‘El País’ y la ‘Cadena SER’, sí advierte, no obstante, de algunas anomalías en comprobantes de gastos presentados por José Luis Ábalos y su equipo, como comidas inusualmente caras, tickets de menús infantiles, una comida para nueve personas en un restaurante de Valencia el día de Navidad o facturas distintas del mismo día y en la misma franja horaria.

Se han escrutado al detalle aquellas liquidaciones que superaban los 2.000 euros y muchas de ellos se correspondían con comidas entre Madrid y Valencia, si bien no había un consumo superior a 60 euros por comensal.

Sin embargo, sí que llamó la atención la existencia de tres facturas un mismo día en las que no ha habido, hasta la fecha, una explicación razonable.

Después hay otras dos en el Restaurante La Chalana a las 23:58 de enero de 2020, un menú por 332 euros en este mismo restaurante, o el recibo de cien euros por persona tras comer centollo y ostras.

Los gastos que excedieron el umbral de los 60 euros por comensal eran el 4 % en 2018, pero en 2020 alcanzaron el 25 %.

También chirrió un gasto en el restaurante en La Massana (Andorra), una factura de Bruselas y otra de Brujas, ambas en Bélgica, al considerarlas localizaciones dentro de la actividad normal del entonces ministro de Transportes.

En general no consta la forma específica en la que se llevó a cabo el pago y tampoco el destinatario en los comprobantes, con alguna excepción en la que aparecen Ábalos, su asesor Koldo García o el que era su chófer, mientras que en una ocasión el recibo está a nombre de la exsuegra de Ábalos.

Las hojas de liquidación, que el PSOE conserva, solían ir a nombre de Ábalos y contar con su visto bueno y el del responsable de la administración, mientras que en 2017 hubo comprobantes firmados por Francisco Salazar, entonces secretario adjunto.