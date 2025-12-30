  • ESP
Federico Quevedo agradece su abrevadero en TVE ensalzando la «democracia» de Bildu y fustigando los pactos del PP con VOX

Juan Carlos Girauta: "¿Te has dado en la cabeza o qué? Te voy a bloquear en vez de decirte lo que pienso de ti. Por respeto al pasado, cuando eras una persona más o menos normal"

Como diría el afamado periodista Josep Pedrerol, Federico Quevedo ha quedado retratado.

El comunicador, que forma parte de la nómina de tertulianos que se lo lleva calentito del abrevadero de TVE, concretamente del programa ‘Mañaneros 360‘, el que presenta Javier Ruiz, opinó sobre la intervención que hizo el líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, para hacer balance de 2025.

Quevedo, sin encomendarse ni a Dios ni al diablo, soltó esta solemne ristra de despropósitos donde la conclusión era que los herederos de la banda terrorista ETA eran más democráticos que los políticos de la formación de Santiago Abascal y que harían muy bien en la sede de Génova 13 en pensarse dos veces a la hora de hacer pactos con VOX:

Hoy Feijóo ha dicho que no va a poner un cordón sanitario a VOX ni a sus votantes y que si se lo pone a Bildu. Eso sí me parece preocupante. Yo he vivido en el País Vasco, a mí me ha perseguido ETA, ¿vale? Bildu hoy por hoy y a día de hoy es mucho más democrático que VOX, como partido político. Y en lo que hace y en lo que defiende es mucho más democrático que VOX. Y debería pensarse muy bien Feijóo de la mano de quien va a unas elecciones generales.

Rápidamente las redes sociales se hicieron eco de la burrada del tertuliano de ‘Mañaneros 360’:

