Federico Quevedo agradece su abrevadero en TVE ensalzando la «democracia» de Bildu y fustigando los pactos del PP con VOX

Como diría el afamado periodista Josep Pedrerol, Federico Quevedo ha quedado retratado.

El comunicador, que forma parte de la nómina de tertulianos que se lo lleva calentito del abrevadero de TVE, concretamente del programa ‘Mañaneros 360‘, el que presenta Javier Ruiz, opinó sobre la intervención que hizo el líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, para hacer balance de 2025.

Quevedo, sin encomendarse ni a Dios ni al diablo, soltó esta solemne ristra de despropósitos donde la conclusión era que los herederos de la banda terrorista ETA eran más democráticos que los políticos de la formación de Santiago Abascal y que harían muy bien en la sede de Génova 13 en pensarse dos veces a la hora de hacer pactos con VOX:

Hoy Feijóo ha dicho que no va a poner un cordón sanitario a VOX ni a sus votantes y que si se lo pone a Bildu. Eso sí me parece preocupante. Yo he vivido en el País Vasco, a mí me ha perseguido ETA, ¿vale? Bildu hoy por hoy y a día de hoy es mucho más democrático que VOX, como partido político. Y en lo que hace y en lo que defiende es mucho más democrático que VOX. Y debería pensarse muy bien Feijóo de la mano de quien va a unas elecciones generales.

A diferencia de Feijoo, yo creo que Bildu es un partido mucho más democrático que Vox… es más, creo que Vox no es un partido democrático, así que debería cuidar el PP con quien está dispuesto a pactar… @MananerosTVE pic.twitter.com/lnZun5N953 — Federico Quevedo (@FedericoQuevedo) December 29, 2025

Rápidamente las redes sociales se hicieron eco de la burrada del tertuliano de ‘Mañaneros 360’:

Joder Federico. Esto es una barbaridad. Que lástima — Mon Bosch i Codina 🇪🇺 (@josepramonbosch) December 29, 2025

Hasta donde yo sé Vox no está formado por terroristas. Ni es el brazo político de ETA. Hablamos de una banda terrorista que ha dejado más de 800 asesinados y miles de heridos, amenazados y exiliados. Lo que has dicho es una barbaridad. No me gusta Vox, pero compararlo con Bildu… — Almudena Negro 🇪🇸 🇩🇪 (@almudenanegro) December 29, 2025

Normal que crezca VOX. Decir que los herederos de ETA son más democráticos de VOX, es sobre todo MENTIRA. Cuando se descubre una mentira, se despierta el interés de conocer la verdad y de proteger lo que se intenta destruir. Los jóvenes están con VOX y es imparable. — NORMA VEGA (@ElsadelCastill3) December 30, 2025

¿Te has dado en la cabeza o qué? Te voy a bloquear en vez de decirte lo que pienso de ti. Por respeto al pasado, cuando eras una persona más o menos normal. https://t.co/ZB2w0Rt2DY — Juan Carlos Girauta (@JC_Girauta) December 29, 2025

Usted perdió la cabeza. Que asco de comentarios. A usted le podrá parecer bien o mal la ideas de Vox, pero decir que no es un partido democrático es de una miseria absoluta. Y encima decir que Bildu es más democrático. 🤦‍♀️

Un auténtico miserable. — Numy ❤️🇪🇸 (@nuramyacosta) December 29, 2025

«Mi padre me contó que le hacían coger una pistola y le obligaban a dispararse»

Joseba, hijo de Luis Abaitua Palacios secuestrado, torturado y humillado en un zulo de un monte de Elgóibar por el terrorista de ETA Arnaldo Otegui Mondragón. Bildu es ETA pic.twitter.com/DECpD9M7lw — Carlos De Urrecha (@CarlosDeUrrecha) December 29, 2025