Sánchez intenta distraer con mamarrachadas en TikTok, pero el año que viene se come las uvas en Soto del Real

El marido de Begoña no deja de hacer el ridículo ni de protagonizar cualquier esperpento con tal de no dar explicaciones ni asumir responsabilidades por la corrupción que rodea a su Gobierno, a su partido y a su círculo íntimo.

Así las cosas, Pedro Sánchez ha seguido con sus mamarrachadas en TikTok, publicando primero un vídeo en el que hace de guía turístico en La Moncloa y, después, otro esperpento con tomas falsas que parece un montaje, porque tiene menos gracia que un velatorio.

No solo es el hecho de que intente acercarse —de forma patética— a los jóvenes; lo realmente grave es que no resuelve los problemas de los españoles, en especial el de la vivienda, que roba el futuro a los jóvenes.

El Gobierno de Sánchez tiene casi mil asesores repartidos en los 22 ministerios, y a ninguno se le ha ocurrido que es mejor gestionar y resolver —o ayudar a resolver conjuntamente con las comunidades— los problemas que afectan a los ciudadanos.

Sin embargo, aunque el marido de Begoña intente distraer con sus mamarrachadas en TikTok, el año que viene se comerá las uvas en Soto del Real.

Alfonso Rojo analiza este y otros asuntos de actualidad en el ‘24×7’ de este lunes, 29 de diciembre, junto al periodista Román Cendoya.