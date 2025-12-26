Un exdiputado del PSOE suelta la bomba sobre los chanchullos de Zapatero en Venezuela: «No es chamusquina»

El castillo de naipes se derrumba y no hay relato que valga.

El caso Plus Ultra se le atraganta al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y a su gurú político, el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero.

En el programa Código 10 se abordó el escándalo del polémico rescate de la aerolínea, vinculada a la dictadura que encabeza Nicolás Maduro, y el exdiputado socialista Antonio Ruiz del Castillo puso de manifiesto el nexo que une tanto a la ‘zeja’ como al marido de Begoña con el régimen chavista.

Destacó que, aunque la evidencia física todavía no es definitiva, “algo gordo” les tienen que estar dando a los socialistas y que, cuando el dictador Maduro salga del poder, saldrán a la luz papeles que aclararán muchas cosas.

«¿Qué nos da Venezuela? Mire, algo gordo nos tiene que estar dando. ¿Quién lo tiene que saber? Pues mire, cuando caiga Maduro, cuando salga del poder, yo estoy seguro de que, por muchos papeles que quemen, la oposición venezolana tendrá documentos en los que demostrará las culpabilidades o las acusaciones que se han hecho al presidente Zapatero y ahora al presidente Sánchez».

En este sentido, destacó que todos los grandes negocios que se hacen en Venezuela pasan por Miraflores y que las empresas involucradas no son grandes conocidas.

«Tampoco es chamusquina los negocios que se hacen, o se dice que se hacen, con empresas venezolanas; parece que estamos hablando de empresas que conocemos, como Zara… No, no, no. El negocio en Venezuela lo lleva la dictadura militar. No hay ninguna empresa venezolana que pueda relacionarse mediante negocios con empresas de otros países si no es con el visto bueno y con la parte que se lleva el régimen chavista. Eso no es chamusquina».

Ruiz del Castillo no dejó pasar la oportunidad de recordar uno de los episodios más polémicos de la primera legislatura de Sánchez, el ‘Delcygate’, del cual todavía no hay explicaciones concretas ni detalladas sobre lo que ocurrió con la visita de la mano derecha de Maduro, pese a su prohibición de pisar suelo europeo.