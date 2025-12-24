Juan Carlos Rodríguez Ibarra deja en shock a Javier Ruiz al señalar quién fue el responsable de la debacle del PSOE en Extremadura

Aún debe estar pensando en que no fue buena idea llamar al histórico socialista extremeño.

Javier Ruiz, presentador de ‘Mañaneros 360’ (TVE), tiró de Juan Carlos Rodríguez Ibarra, presidente de la Junta de Extremadura durante varias legislaturas, para analizar el fiasco del PSOE en las elecciones del 21 de diciembre de 2025:

¿Qué ha pasado? ¿Qué ha fallado?

Ibarra, sin medias tintas, dijo claramente qué es lo que había pasado y que tampoco le pilló por sorpresa la debacle de Miguel Ángel Gallardo. Y no tanto por el candidato:

Bueno, esto se viene anunciando desde el año 2023, desde hace dos años y medio, donde teníamos un gobierno por mayoría de 34 diputados y pasamos ni más ni menos que a perder 6 diputados. Nos fuimos a 28. En aquel momento el candidato era excelente. Era Guillermo Fernández Vara. No se puede, por lo tanto, decir que perdimos 6 diputados como consecuencia de un candidato malo. Era buenísimo y perdimos 6 diputados. Y ahora hemos perdido 10, me parece, o 11 diputados. Que además de lo que puedan aportar o puedan detraer los candidatos, debe haber algún otro factor o algunos otros factores que expliquen este resultado.

Dijo claramente que el responsable del fracaso fue Pedro Sánchez:

Dicen los sociólogos, los politólogos, los que saben, que un buen candidato aporta 2 o 3 puntos a una lista y un mal candidato resta 2 o 3 puntos. Bueno, supongamos que Gallardo ha sido un mal candidato y que ha restado 3 puntos. ¿Hasta 11 que hemos perdido? ¿Los 8 dónde están? Yo creo, pues sin duda, en el gobierno de España. Sin duda. Es decir, la gente de Extremadura no ha entendido la mitad de las políticas que se están haciendo en el gobierno de España. Y como no lo han entendido, al primero que ha puesto la mejilla le han partido la cara. ¿Quién ha sido el primero que ha puesto la mejilla? El Partido Socialista de Extremadura. Y eso creo que es la explicación. No existe otra.

Y añadió que no es que la gente fuese a votar en masa al PP y menos a una María Guardiola que tampoco había tenido tiempo para desarrollar su plan de Gobierno: