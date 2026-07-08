  • ESP
    España América
Periodismo Televisión

'EN BOCA DE TODOS' (CUATRO)

Marta Nebot monta el pollo contra Nacho Abad por ser despedida de un programa donde «sentía vergüenza»

La frase que condenó a la tertuliana: "A mí ya no me da vergüenza nada, si acaso estar aquí"

Nacho Abad y Marta Nebot.
Nacho Abad y Marta Nebot.
Archivado en: Andrea Levy | Gobierno de España | José Luis Rodríguez Zapatero | Marta Nebot | Nacho Abad | Óscar Puente | Periodismo | PSOE - Partido Socialista Obrero Español | Televisión

Más información

Marta Nebot y Noelia Núñez.

Noelia Núñez despelucha a Marta Nebot, que pierde los papeles en un tremendo ridículo

Fue a montar el show a ‘En Boca de Todos‘ (Cuatro).

Pero le salió cara la gracia a Marta Nebot.

La tertuliana progre, durante un acalorado debate con Andrea Levy, del Partido Popular, sobre José Luis Rodríguez Zapatero y sus joyas, elevó el tono más de la cuenta y se paso de frenada.

De hecho, quiso ir de digna y poco menos que vender que ella estaba ensuciando su prestigio al acudir a este tipo de programas:

A mí ya no me da vergüenza nada, si acaso estar aquí.

Sin duda, esa fue la sentencia de la tertuliana a la que comunicaron que prescindían de sus servicios como colaboradora en la mesa de ‘En Boca de Todos’.

Lo paradójico del caso es que Nebot, aplicando el manual del perfecto comunista, trató de manipular la información haciendo ver que ella había sido despedida por defender con uñas y dientes su libertad de expresión y que los responsables del programa, comenzando por Nacho Abad, su presentador, la habían puesto de patitas en la calle:

Incluso el ministro de Transportes, Óscar Puente, se rebozó en el lodazal creado artificialmente por la tertuliana, algo que ella agradeció:

Y respondió a otros seguidores que la animaron por dejar un «programa de mierda»:

Los mejores productos de moda

PRODUCTOS DE MODA
Bolsos Chandales Ropa de baño Ropa vaquera
SuperChollos Ofertas Oro Ofertas Plata Ofertas Bronce

CONTRIBUYE CON PERIODISTA DIGITAL

QUEREMOS SEGUIR SIENDO UN MEDIO DE COMUNICACIÓN LIBRE

Buscamos personas comprometidas que nos apoyen

COLABORA
Autor

Juan Velarde

Delegado de la filial de Periodista Digital en el Archipiélago, Canarias8. Actualmente es redactor en Madrid en Periodista Digital.

Lo más leído

PERIODISTA DIGITAL, SL CIF B82785809
Avenida de Asturias, 49, bajo
28029 Madrid (España)
Tlf. (+34) ‎91 173 11 26
[email protected]