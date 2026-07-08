Marta Nebot monta el pollo contra Nacho Abad por ser despedida de un programa donde «sentía vergüenza»

Fue a montar el show a ‘En Boca de Todos‘ (Cuatro).

Pero le salió cara la gracia a Marta Nebot.

La tertuliana progre, durante un acalorado debate con Andrea Levy, del Partido Popular, sobre José Luis Rodríguez Zapatero y sus joyas, elevó el tono más de la cuenta y se paso de frenada.

De hecho, quiso ir de digna y poco menos que vender que ella estaba ensuciando su prestigio al acudir a este tipo de programas:

A mí ya no me da vergüenza nada, si acaso estar aquí.

Sin duda, esa fue la sentencia de la tertuliana a la que comunicaron que prescindían de sus servicios como colaboradora en la mesa de ‘En Boca de Todos’.

Lo paradójico del caso es que Nebot, aplicando el manual del perfecto comunista, trató de manipular la información haciendo ver que ella había sido despedida por defender con uñas y dientes su libertad de expresión y que los responsables del programa, comenzando por Nacho Abad, su presentador, la habían puesto de patitas en la calle:

«En boca de todos», el programa presentado por Nacho Abad en cuatro, ha decidido prescindir de mis palabras. Se ve que esa boca no era tan de todos y, quizá por eso, no sé cómo tomármelo. pic.twitter.com/ZaEvbL7kmq — Marta Nebot (@MartaNebot) July 7, 2026

Soy de las que creo que hay que ser capaz de defender lo que uno cree en todas las plazas. Se ve que no fui capaz. https://t.co/ZnLptkREM8 — Marta Nebot (@MartaNebot) July 7, 2026

Incluso el ministro de Transportes, Óscar Puente, se rebozó en el lodazal creado artificialmente por la tertuliana, algo que ella agradeció:

Tómatelo como un halago. Dice mucho de ti. https://t.co/cT54nHFuFi — Óscar Puente (@oscar_puente_) July 7, 2026

Y respondió a otros seguidores que la animaron por dejar un «programa de mierda»:

Lo que me sorprende es que cualquier persona en su sano juicio participe en el ese programa de mierda que sólo ven cuatro fachas desempleados. https://t.co/tS11uBzDyh — yoqse (@pollonidas69_) July 7, 2026