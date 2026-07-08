Nacho Abad corta el teatro de Marta Nebot y manda un recado al bravucón Óscar Puente: “Me da vergüenza ajena”

En un contundente alegato en directo en ‘En boca de todos’ (Cuatro), Nacho Abad respondió con firmeza a las críticas de la excolaboradora Marta Nebot y lanzó un duro mensaje al ministro Óscar Puente, al que acusó de hacer el ridículo en redes sociales.

Todo comenzó cuando Marta Nebot, que había colaborado en el programa durante el último año, publicó en X (antes Twitter) un mensaje en el que lamentaba su salida: “En boca de todos ha decidido prescindir de mis palabras. Se ve que esa boca no era tan de en todos”, acompañado de un emoticono de una boca tachada. El tuit fue interpretado como una denuncia de censura.

En el programa de este miércoles 8 de julio de 2026, Nacho Abad leyó el mensaje y reprodujo un vídeo en el que Nebot había afirmado anteriormente que le “daba vergüenza” estar en el plató. El presentador explicó que la decisión de suspender la colaboración se tomó tras una conversación telefónica educada y que no se debió a sus ideas progresistas, sino a su propia incomodidad con el formato.“Querida Marta, en este programa nos gusta el pluralismo, nos gusta el debate contradictorio y damos voz a todas las ideologías”, defendió Abad. “Desde Pablo Fernández a Santiago Abascal. Esto es justamente lo que enriquece el debate”. Añadió que resultaba incoherente que alguien que sentía vergüenza siguiera en el equipo y subrayó que el programa defiende el respeto y la pluralidad.

El recado a Óscar Puente

El presentador no se detuvo ahí. Tras mencionar que el ministro de Transportes, Óscar Puente, había salido en defensa de Nebot en redes con comentarios como “Tómatelo como un halago. Dice mucho de ti”, Abad le dedicó unas palabras muy duras:

“A mí sí me da vergüenza ajena como español, como ciudadano, como contribuyente y como periodista tener que leer su ataque personal. […] Deje de tuitear, deje de hacer el ridículo y haga un rato de ministro, que es para lo que le pagamos. O por lo menos aparente, se haría usted un favor y nos haría un favor a todos nosotros”.

Abad invitó directamente al ministro al programa: “Señor ministro, si tiene usted el coraje suficiente, yo le doy voz en este programa. Cuando usted quiera se pasa por aquí y charlamos”. Advirtió que no recibiría “preguntas masaje” y que le preguntaría por la corrupción en el PSOE y el Gobierno de Pedro Sánchez.