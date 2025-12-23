La periodista que hizo la maleta con Koldo revela los detalles más jugosos de su vida en la cárcel con Ábalos

Irene Tabera es una de las periodistas del periódico de Eduardo Inda que ha publicado numerosos asuntos relacionados con la corrupción del Gobierno de Sánchez y del PSOE. Este lunes ha pasado por el programa de Alfonso Rojo, 24×7, y ha confirmado que Koldo está muy dolido porque en el PSOE le han dejado solo, que todos los presuntos delitos que ha podido cometer los hizo cumpliendo órdenes y que ahora el ex asesor de Ábalos no comprende cómo es posible que en el partido nieguen casi hasta que le conozcan.

Tabera ha contado cómo Koldo reserva todos los meses 1 de las 21 llamadas mensuales de 8 minutos que puede realizar para telefonearle a ella y contarle cosas también de su día a dia en prisión. Así, según el testimonio de la periodista, Koldo trata de aparentar buen estado de ánimo, quitándole importancia al hecho de verse entre barrotes y haciendo bromas sobre las vistas desde la ventana de la celda o saludando al comenzar la conversación con un “Salam Aleikum”.

En esas llamadas telefonicas, el ex asesor de Ábalos no puede hablar con total privacidad puesto que las conversaciones son escuchadas por los funcionarios de la prisión pero a pesar de ello o quizá por eso precisamente, no ha tenido reparos en hablar de los casos de corrupción. Así, Irene Tabera ha confirmado que Koldo no piensa estar los 19 años en la cárcel que ha pedido la fiscalía y que a su salida de prisión “va a caer uno por uno y además tenemos que hacer una serie y un libro”.

En relación a su día a día en la cárcel, Koldo ha contado que se levanta a las 7 de la mañana, que hace deporte desde las 9 de la mañana hasta las 11 y que luego se va a comer. Por la tarde juega con Abalos a parchis o dominó si el ex ministro no está leyendo alguno de los muchos libros que tiene en la celda y después se va al comedor de la prisión, donde le ponen comida para diabéticos.

Tras la cena, para Koldo llega el agobio porque debe volver a la celda que comparte con Ábalos y donde el ex ministro no para de fumar, lo que obliga a abrir la ventana a pesar del frío extremo. Junto a esto, el momento más incómodo es, lógicamente, cuando alguno de los dos tiene que hacer uso del retrete que está en la misma celda.

En cuanto al llamado “vis a vis íntimo” que ya ha mantenido Ábalos con Andrea, Irene Tabera ha confirmado que ese encuentro ya se ha producido tras haber pasado el trámite de las tres visitas con cristal de por medio. Además, el encuentro habría durado dos horas que a la propia Andrea “se le pasaron volando”, según indica la periodista de OK Diario.