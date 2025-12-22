Koldo lanza un ultimátum a Sánchez y al PSOE: «Cuando salga, van a caer todos»

Ha dicho basta.

La cárcel ablanda a cualquiera, y parece que el exministro José Luis Ábalos y su exasesor Koldo García ya no están por la labor de mantener el armisticio con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y con el PSOE.

Así se lo ha hecho saber el hombre que da nombre a la trama de corrupción socialista que salpica de lleno a Moncloa y a Ferraz a la periodista de OKDiario, Irene Tabera, en una llamada desde Soto del Real.

Koldo le ha confesado que, de ahora en adelante, solo hablará con su abogada, su familia y la periodista del digital de Eduardo Inda.

Además, ha lanzado un ultimátum que ha puesto a temblar al presidente del Gobierno:

«Aquí no me pueden dejar toda la vida; no me van a dejar 19 años, tranquila que no. Y cuando salga, uno por uno, uno por uno, van a tener lo suyo. No hablando, con pruebas. Por eso es tan importante el libro. El libro y la serie son lo que más se va a ver y lo que más se va a vender, porque voy a hacer caer a todos hasta el centro».

El hombre multiusos —hizo de escolta, vigilante de avales de Sánchez, chófer y, además, de asesor del ministro de Transportes— también lanza un dardo al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, implicado de lleno en el opaco rescate de la aerolínea chavista Plus Ultra.

«Después de cuatro años se demuestra que José [Luis Ábalos] no tuvo nada que ver con Plus Ultra, pero Zapatero, hombre, supongo que sí. Mi opinión personal es que sí. Y yo se lo dije a Eduardo Inda la noche antes de entrar aquí. Yo estoy convencido de que ha cobrado comisiones. Más detalles por aquí no puedo dar ni muerto».

Koldo también se pronunció sobre las detenciones de Leire Díez, el expresidente de la SEPI Vicente Fernández y el empresario Antxon Alonso por presuntas mordidas. Ha reconocido conocer a la fontanera del PSOE, pero se ha desmarcado de esa trama.