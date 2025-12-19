Koldo revela que en las primarias del PSOE de 2017, que ganó Sánchez, votaron hasta los muertos

Koldo García ha lanzado una nueva revelación que sacude los cimientos del PSOE.

En su larga entrevista con Eduardo Inda en OKDiario, el ex-asesor de José Luis Ábalos asegura haber escuchado que durante las primarias de 2017, donde Pedro Sánchez recuperó la secretaría general frente a Susana Díaz y Patxi López, «votaron hasta los muertos».

Aunque no presenció el hecho personalmente, lo oyó de boca de voluntarios en un apartamento de Madrid: uno proveniente de Sevilla, vinculado a Francisco Salazar, y otro desde Barcelona.

«Aquí han votado hasta los muertos», le comentaron, describiendo un panorama de posibles fraudes que facilitaron el regreso de Sánchez al poder tras su caída en 2016.

Entender el contexto de aquellas primarias es fundamental para captar el revuelo actual. Sánchez dimitió en octubre de 2016 tras el Comité Federal, pero regresó en 2017 respaldado por leales como Ábalos, Santos Cerdán y el propio Koldo, quien se encargaba de salvaguardar avales y repartir urnas en Navarra. Ganó por más de 17.000 votos, según sostiene su equipo socialista, aunque ahora empiezan a surgir dudas.

Koldo también menciona haber escuchado a Sánchez comentar que su suegro, Sabiniano Gómez, contribuiría con 100.000 euros para la campaña, información revelada tanto por el líder como por su asesor Salazar. Además, menciona la práctica del «pitufeo»: inmigrantes rumanos, marroquíes y sudamericanos haciendo aportaciones fraccionadas de 300 euros para evadir los límites legales. Estas confesiones llegan en medio del caso Koldo, donde informes de la UCO ya señalaban maniobras sospechosas por parte de Cerdán, quien habría ordenado a Koldo introducir dos votos falsos en Navarra durante 2017.

Antecedentes de un equipo bajo sospecha

El círculo cercano a Sánchez en 2017 era un hervidero de lealtades férreas. Junto a él estaban, entre otros, Ábalos, Cerdán y el propio Koldo, formando un núcleo duro que impulsó su regreso. En un mensaje de WhatsApp enviado por Cerdán el 13 de julio de 2017, se podía leer: «Apuntas como que han votado esos dos que te faltan sin que te vea nadie y metes las dos papeletas». La respuesta afirmativa de Koldo, «ya está», consumó el amaño; sin embargo, el plan falló y resultó costoso para el equipo sanchista. Esto no fue un caso aislado: la investigación realizada por la UCO revela cómo Cerdán, actual secretario de Organización, repartía comisiones y alertaba a Koldo sobre posibles imputaciones inminentes.

Según relata Koldo, aquel era un tiempo en el que las normas dentro del PSOE se torcían a conveniencia. La técnica del pitufeo con inmigrantes evoca prácticas similares en otros partidos; sin embargo, aquí toca directamente el corazón del ascenso político de Sánchez. La supuesta contribución del suegro, con esos anunciados /*100.000 euros/, añade una dimensión familiar al escándalo. Uno se imagina a Sánchez, inmerso en plena campaña electoral y rodeado por sus fieles como Koldo, mientras los voluntarios susurran acerca de «muertos» votando en lugares como Sevilla y Barcelona. En este contexto, un magistrado como Jesús Villegas pide calma durante un programa televisivo: «El sistema funciona bajo la supervisión judicial», aunque admite que estas declaraciones «pueden ser una chispa». Bromea incluso sobre tradiciones mexicanas relacionadas con votos del más allá, lanzando una pulla hacia aquellos «dirigentes españoles que toman nota».

Posibles consecuencias en el PSOE y la política

¿Qué sucederá ahora? Las confesiones realizadas por Koldo podrían reavivar investigaciones. Villegas advierte sobre la necesidad de cautela: Koldo no es precisamente el testigo más creíble; sin embargo, sus palabras podrían servir como prueba relevante». La fiscalía o un juez podrían actuar oficiosamente; aunque en términos prácticos son policías y fiscales quienes suelen mover ficha. Dentro del PSOE, ese «cortafuegos» entre Moncloa y Ferraz parece perder fuerza: Sánchez y Cerdán mantienen vínculos desde 2016 cuando este último gestionó avales para él. Fuentes socialistas admiten estar nerviosas ante la posibilidad de que Cerdán revele más información desde su situación actual en prisión en Milagro.

Desde una perspectiva política más amplia, esto erosiona la narrativa construida alrededor de Sánchez como renovador. Aquellas primarias marcaron una fractura dentro del partido; tanto Susana Díaz como varios barones críticos lograron tumbarlo antes . Hoy día, escándalos como Plus Ultra y intentos fallidos para reestructurar su liderazgo hacen eco entre el PP y otros partidos opositores clamando fraude electoral. Un editorial advierte: «Sánchez corre peligro debido a antecedentes electorales». Si se logra probar algún tipo de fraude podría reabrir viejas heridas internas cuestionando así la legitimidad posterior a sus liderazgos.

Para ordenar los datos clave sobre las confesiones hechas por Koldo:

Irregularidad alegada Detalles Origen geográfico Votos de muertos Comentario escuchado entre voluntarios Sevilla, Barcelona Aporte suegro 100.000 € provenientes de Sabiniano Gómez Mencionado por Sánchez y Salazar Pitufeo donativos Fracciones monetarias aportadas (300 €) Inmigrantes rumanos, marroquíes y sudamericanos Votos falsos Navarra Orden emitida por Cerdán hacia Koldo Navarra, julio 2017

El impacto es notable. En el programa Horizonte de Iker Jiménez, Eduardo Inda amplifica estas declaraciones mientras el presentador se pregunta si los jueces tomarán medidas al respecto . Víctor Aldama , involucrado con Plus Ultra , apunta directamente hacia Sánchez . El PSOE ahora enfrenta purgas internas: Cerdán orquestó aquella contra Ábalos pese a su cercanía.