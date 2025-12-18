Koldo solicita a la dirección de la cárcel de Soto del Real que le trasladen de celda, harto del tabaco y los ronquidos de Ábalos

Parece una coña.

Pero es lo que se estila en la España que está dejando Pedro Sánchez.

Koldo García, exasesor involucrado en la polémica de las mascarillas, ha solicitado oficialmente a la dirección de la cárcel de Soto del Real un cambio de celda.

La excusa es tronchante a más no poder.

Ya no puede soportar más los hábitos de su compañero de reclusión, el exministro José Luis Ábalos. Según informan fuentes cercanas al centro penitenciario, el humo del tabaco y los ronquidos atronadores han convertido su convivencia en un verdadero tormento.

Esta solicitud llega tras varias semanas de tensión en el módulo destinado a presos con bajo perfil conflictivo.

Ambos ingresaron el 27 de noviembre de 2025 en esta prisión madrileña, famosa por sus modernas instalaciones, tras la orden del juez del Tribunal Supremo, Leopoldo Puente. Este decidió imponer prisión provisional sin fianza ante un riesgo «extremo» de fuga, al existir indicios sólidos sobre delitos como organización criminal, cohecho y malversación relacionados con contratos de material sanitario.

Primeros días en el módulo de ingresos

Al llegar en un furgón de la Guardia Civil alrededor de las 18:05 horas, Ábalos y Koldo se sometieron al estricto protocolo establecido en el artículo 20 del Reglamento Penitenciario. Pasaron hasta cinco días en el departamento de ingresos para ser evaluados médicamente, psicológicamente y socialmente.

Toma de huellas dactilares y fotografías.

Registro de pertenencias: se les retiraron móviles, pendrives y objetos prohibidos. En su mochila, Ábalos llevaba ropa y escritos, pero le confiscaron un pendrive vacío.

llevaba ropa y escritos, pero le confiscaron un pendrive vacío. Entrega de kit básico: productos higiénicos, ropa de cama y cubiertos.

Primera cena: arroz blanco, fiambre (o mortadela por falta de huevos), queso y postre.

Inicialmente ocuparon celdas individuales en este módulo; sin embargo, después de las evaluaciones se les asignó una celda compartida en el módulo 13, reservado para presos «menos conflictivos» o primarios sin antecedentes graves. Allí han estado anteriormente figuras como Santos Cerdán.

La primera noche para Koldo fue «tranquila», mientras que Ábalos lo pasó «un poquito peor», según revelan abogados y fuentes dentro del sistema penitenciario. Al día siguiente, Koldo decidió acogerse a su derecho a no declarar ante la Audiencia Nacional respecto a los contratos en Canarias.

La vida cotidiana en Soto del Real, la «cárcel VIP»

Situada a 45 kilómetros de Madrid, la cárcel de Soto del Real es un establecimiento típico que alberga más de 1.000 reclusos, muchos en prisión preventiva. Inaugurada en 1992, destaca por su diseño autosuficiente: cuenta con una piscina de 20 metros (renovada en 2019 por 15.000 euros), gimnasios, canchas de squash y talleres educativos.

La rutina diaria es estricta y está diseñada para fomentar la reinserción:

7:30 horas: Suena la sirena que indica el despertar. Los internos limpian sus celdas (de 10 m² con baño, litera, mesa y silla). Desayuno y actividades: Talleres laborales, clases UNED, deportes o tiempo en la biblioteca. 13:30 horas: Comida seguida de descanso obligatorio en celda. Tarde: Terapias, tiempo en el patio o formación. 19:30 horas: Cena. Las celdas se cierran a las 21:00 horas.

Los reclusos pueden realizar hasta diez llamadas semanales de cinco minutos cada una a números autorizados y tienen permitido vestir ropa personal. Módulos como el 9, 10 o 12 son considerados «de respeto» para aquellos que muestran buenos comportamientos.

Este centro ha acogido a personajes conocidos como Luis Bárcenas, Rodrigo Rato, Mario Conde, Jordi Sànchez o Gerardo Díaz Ferrán. A pesar de sus comodidades, también se registran incidentes entre funcionarios y existe una torre de vigilancia que se eleva a 56 metros sobre el recinto.