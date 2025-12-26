Alegría, la candidata de Sánchez en Aragón, se encamina al abismo con el PSOE

No escarmientan.

Después del batacazo del candidato de Pedro Sánchez en Extremadura, el procesado por la Justicia Miguel Ángel Gallardo, la siguiente será la exministra y portavoz sanchista, Pilar Alegría.

Las encuestas vaticinan otro resultado negativo histórico para el PSOE, ante el empeño del marido de Begoña de colocar a sus fieles en los distintos territorios para acallar las críticas internas que se acumulan por la destrucción del partido, producto de la corrupción que carcome al Ejecutivo, al PSOE y al círculo íntimo de Sánchez. A esto se suman los casos de acoso tapados por altos cargos de la formación de Ferraz.

Y Alegría se ha visto salpicada por ambos casos. Por un lado, habría ayudado a tapar la presunta juerga de Ábalos. Por otro, su relación con el ‘guarrete’ Paco Salazar la ha pringado de lleno en uno de los casos de presunto acoso más alarmantes, puesto que se produjo dentro de Moncloa.

La famosa foto con Salazar, tras haber trascendido sus comportamientos abyectos hacia las mujeres, la perseguirá durante toda la campaña electoral, especialmente cuando se llena la boca diciendo que es más feminista que nadie.

Para intentar tapar esa penosa imagen, ha publicado un posado ridículo para acompañar su mensaje navideño.

Sin embargo, la candidata de Sánchez en Aragón tiene más miedo que alegría.

