Cena clandestina de Sánchez y Zapatero en Madrid con sus familias

Pedro Sánchez y José Luis Rodríguez Zapatero se encontraron en una cena privada en Madrid. Este encuentro, alejado de los medios, reunió a personalidades clave en la descomposición del PSOE en un momento complicado para la formación.

La cena se llevó a cabo en un entorno reservado, con sus familias presentes. Así lo han revelado filtraciones que han circulado rápidamente por redes sociales y medios de comunicación. No es la primera vez que estos líderes se encuentran sin el escrutinio público.

Zapatero, experto en encuentros polémicos, como aquella reunión en un lugar remoto con un detenido del caso Plus Ultra justo antes de su arresto, parece ejercer aún una influencia nada sutil dentro de los círculos cercanos a Sánchez. Mientras tanto, Sánchez se enfrenta a unas fiestas navideñas marcadas por las sombras de procesos judiciales que salpican a su entorno más cercano, a su Gobierno y su partido.

La conexión entre ambos se remonta a varios años atrás.

Zapatero, quien adquirió una vivienda en Lanzarote por más de un millón de euros en 2018 –con una hipoteca de 295.000 euros–, que ha sido un refugio para socialistas que buscan sosiego. Este verano, allí coincidieron Sánchez, su esposa e hijas, y el presidente catalán Salvador Illa, bajo la atenta vigilancia del Grupo de Respuesta y Seguridad de la Guardia Civil. Sin embargo, Madrid, donde reside en Aravaca, ha sido el escenario de reuniones más polémicas: al menos cinco encuentros relacionados con las transferencias de Plus Ultra a Venezuela se han documentado recientemente.

El PSOE, inmerso en una crisis profunda, ha adoptado decisiones simbólicas. Por primera vez desde 2021, excluyó a Zapatero de una campaña electoral coincidiendo con la controversia sobre esa reunión secreta. Sánchez defiende la «pulcritud» detrás de rescates como el de Plus Ultra, pero las dudas continúan.

Esta cena clandestina se produce en un contexto que podría describirse como una «última cena» metafórica para Sánchez. Medios como El Español han ilustrado su Nochebuena en Moncloa con un dibujo inspirado en Leonardo da Vinci, donde el presidente trincha un pavo que representa a una España dividida, rodeado por personas implicadas en escándalos de corrupción. Entre ellos destacan figuras como Begoña Gómez, investigada por tráfico de influencias; su hermano David Sánchez, procesado por prevaricación; exministros como José Luis Ábalos y Santos Cerdán, actualmente encarcelados; y otros más que se encuentran bajo investigación judicial forman lo que algunos llaman los «doce apóstoles» del escándalo.