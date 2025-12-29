Pedro Sánchez se supera y rompe el ‘ridiculómetro’: esperpento horroroso con su vídeo de chapuzas en TikTok

Pedro Sánchez es tan fake que su último vídeo de tomas falsas en TikTok, en lugar de risas, produce lástima.

El influencer, que a veces hace de presidente del Gobierno, sigue intentando ir de «moderno» para conectar con los jóvenes españoles, pero solo logra hacer el ridículo.

Pese a que el Gobierno está asediado por casos de corrupción, acoso, mordidas, registros e informes de la UCO, el marido de Begoña se marca otra patética publicación en la red social de vídeos cortos para conmemorar el Día de los Santos Inocentes.

Tras hacer de guía turístico de La Moncloa, mostrando entre risas y anécdotas partes del palacio presidencial mientras no hace nada —desde hace siete años— para que millones de españoles puedan acceder a una vivienda asequible, ahora los cientos de asesores que paga con dinero público le han recomendado hacer un vídeo «gracioso» con sus errores al grabar contenidos para TikTok.

En el vídeo se puede apreciar al líder del PSOE equivocándose en su discurso y dejando caer un libro de Javier Cercas que recomendaba tras, supuestamente, haberlo leído. En otro momento, aparece hablando desde los jardines de la Moncloa, donde muestra su poco convencimiento con la publicación que está preparando al expresar: «Me hacéis hacer unas cosas que vamos…». En otro corte, se aprecia que estaba «espeso», ya que, al cometer un error, afirma que tenía «la lengua de trapo» ese día.

El vídeo también incluye una toma falsa del infame tour por la Moncloa, en la que afirma que la publicación es «en plan Isabel Preysler».

Todos los cortes de los errores están aderezados con las risas, también falsas, del propio Sánchez.