Tik-Tok: Sánchez hace un ‘house tour’ de La Moncloa, ‘a lo Preysler’, y las redes sociales le sacuden la del pulpo

Pedro Sánchez en el patético vídeo de TikTok en el que enseña la Sala del Reloj de Moncloa.

No tiene un pase.

Cierto que se lo han aconsejado los cientos de expertos que tiene contratados a cuenta nuestra, como ‘asesores‘, pero lo de Pedro Sánchez es patético.

El marido de Begoña nos hace un «house tour» en La Moncloa como «si fuera Isabel Preysler».

El amo del PSOE, el jefe de la banda de ladrones y corrupctos, se ha querido poner al día con las últimas tendencias virales y ha compartido un reel en Instagram que muestra un rincón de La Moncloa.

El vídeo comienza con un toque de humor: «Hoy os voy a hacer un pequeño house tour por el Palacio de La Moncloa, al estilo de Preysler«.

Durante el recorrido, se detiene en la Sala del Reloj, donde menciona que un antiguo reloj de cuerda es el protagonista de la estancia.

Aprovecha para recordar que allí se llevaron a cabo los primeros Consejos de Ministros bajo los mandatos de Adolfo Suárez y Felipe González. «Pasaron muchas cosas al principio de la democracia», afirma, añadiendo que fue González quien construyó el edificio actual para esas reuniones.

El presidente cierra su intervención pidiendo feedback: «Dejadme comentarios y si queréis, me animaré a enseñaros otras partes de este palacio».

La intención era sonar cercano, como cualquier influencer, pero las redes no han sido benevolentes.

En cuestión de minutos, miles de visualizaciones y comentarios pasaron del tono histórico al sarcasmo. Algunos usuarios le recuerdan casos como los de Ábalos, Cerdán, y otros escándalos del PSOE.

Uno de los comentarios más populares: «El siguiente en Soto del Real«, haciendo referencia a la prisión donde podrían terminar algunos implicados en diversas investigaciones judiciales.

Este tipo de comunicación digital no es algo nuevo para Sánchez. Ha intentado conectar con el electorado joven a través de visitas a emisoras independientes o promocionando su TikTok. Sin embargo, esta vez el house tour ha salido mal parado. Mientras medios como El Mundo destacan el aspecto divulgativo –acercar la historia de la Transición–, otros como Esdiario o Libertad Digital enfatizan las críticas recibidas. Los internautas no se limitaron a comentar sobre el reloj; sacaron a relucir trapos sucios, desde el caso de Begoña Gómez hasta las polémicas más recientes del partido.

El vídeo en detalle

El reel tiene una duración algo superior a un minuto. En él, Sánchez pasea por la Sala del Reloj, señala el reloj que forma parte de una lámpara y menciona fotos antiguas –las que cualquiera puede encontrar en Google, dice él–. Habla sobre las paredes con motivos dorados que difieren de las actuales, donde tanto Suárez como González dirigieron consejos fundamentales. Concluye con un deseo optimista: «Espero que os haya gustado». Su tono relajado contrasta con la solemnidad del lugar, sede del poder ejecutivo desde hace décadas.

Contenido histórico : Sala utilizada en los años 70 y 80 para gobiernos fundacionales.

: Sala utilizada en los años 70 y 80 para gobiernos fundacionales. Toque personal : Comparación con Isabel Preysler , conocida por sus tours caseros en revistas.

: Comparación con , conocida por sus tours caseros en revistas. Llamada a acción: Invita a realizar más tours si hay interés.

Sin embargo, su intento por hacer el colega choca con la dura realidad de las redes sociales. En TikTok e Instagram, los comentarios no tardaron en llegar:

Recordatorios sobre Ábalos y su maleta: «Muéstranos la sala de las comisiones».

y su maleta: «Muéstranos la sala de las comisiones». Pullas hacia Cerdán : «Aquí donde se cocinaron los pactos».

: «Aquí donde se cocinaron los pactos». Críticas al marido de Begoña: «De influencer a investigado, qué trayectoria».

Reacciones en las redes

Las respuestas han sido abrumadoras. Medios centristas como La Vanguardia lo interpretan como un gesto simpático: «Muestra secretos del palacio». No obstante, la crítica predomina. Según recoge Ground News, titulares como «Sánchez hace house tour al estilo Preysler y le contestan: el próximo en Soto del Real» son comunes. Los usuarios no perdonan; mezclan el tour con exigencias de transparencia acerca de casos abiertos.

| Comentario tipo | Ejemplo | Temas recurrentes | |-----------------|---------|-------------------| | Crítica política | "Siguiente en Soto del Real" | Cárcel, investigaciones | | Sarcasmo personal | "En plan Preysler, ¿dónde está la piscina?" | Lujo vs. realidad | | Histórico irónico | "Aquí empezó la democracia, ¿y ahora?" | PSOE actual |

Este formato desenfadado busca humanizar al líder; sin embargo, en España, donde la polarización es elevada, ha resultado contraproducente.

Aunque Sánchez suma adeptos jóvenes –su presencia en TikTok crece– también pierde terreno entre quienes son más escépticos. Los expertos en comunicación del PSOE apostaron por esta estrategia tal vez inspirados en influencers internacionales.

Un error evidente: pasaron por alto el contexto local, donde un house tour presidencial evoca más bien recuerdos de un Mariano Rajoy contando chistes que viralidad auténtica.

Contexto de la estrategia digital

Durante meses, Sánchez ha estado funcionando en modo 2.0. Ha visitado programas como Radio 3, compartiendo reels bailando o comentando memes. El house tour encajaba perfectamente: utiliza Instagram, solicita interacción y mezcla historia con ligereza. Sin embargo, las ocurrencias creativas de sus asesores han fallado estrepitosamente. Mientras Isabel Preysler vende glamour puro y duro, lo que ofrece Sánchez es historia acompañada por referencias a Koldo y a Ábalos. Los usuarios no dejan pasar ni una: «Bonita sala, pero ¿dónde están los sobres?».

En medios como Vozpópuli lo han llamado «el house tour de Pedro Sánchez», pero el enfoque está claramente puesto en el fiasco resultante.

Aunque ha conseguido miles de likes rápidamente, los comentarios negativos superan ampliamente esos números. En pocas horas alcanzó cifras impresionantes en visualizaciones; sin embargo, las interacciones son mayoritariamente burlonas. Esto refuerza esa imagen de líder desconectado que juega a ser moderno mientras temas graves como corrupción o economía arden incesantemente.

Reflexionemos sobre esto: un vídeo inocente puede desatar una tormenta monumental.

Muestra cómo las redes amplifican cualquier mensaje que se emita desde lo político. Quería conectar; efectivamente conectó… pero solo para recibir críticas contundentes. Sus asesores encargados de comunicación –los supuestos genios– deberían repasar algunas lecciones elementales: en política española, ser informal puede significar abrirse a vulnerabilidades.

Esta jugada recuerda otros fracasos virales previos. Políticos bailando o haciendo retos acaban convertidos en memes eternos; aquí, este house tour mezcla historia democrática con un presente turbio lleno de sombras. Mientras tanto, tanto González como Suárez presidieron transiciones; hoy día, lo que preside Sánchez son tours que terminan convirtiéndose en linchamientos digitales.

¿Qué pasa ahora?

El presidente comentó “si queréis ver más partes del palacio”. Pero parece dudoso que continúe tras este revuelo. Las redes han dejado claro su mensaje: menos postureo y más cuentas claras. Por otra parte, el vídeo sigue circulando por YouTube gracias a medios como El Mundo y Vozpópuli, quienes transcriben diálogos idénticos que corroboran lo expuesto. En plataformas como RussPain, algunos lo catalogan como rareza: «Primer ministro revela interiores insólitos de Moncloa».

Esto nos deja una enseñanza clara: ser influencer no implica simplemente imitar tendencias ajenas; dentro del ámbito político, el público juzga todo bajo una lupa rigurosa. Aunque intenta mostrarse moderno y accesible ante la audiencia joven, las redes sociales le recuerdan constantemente cuál es su posición real ante los ciudadanos. Al final del día, el reloj ubicado en la Sala del Reloj sigue marcando tiempo… así como también escándalos.