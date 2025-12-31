Todos los meses faltan 4.000 millones para poder pagar las pensiones

Hoy traigo un dato que demuele el relato oficial: en solo 10 meses, la Seguridad Social ha necesitado 45.489 millones de euros en transferencias corrientes para poder pagar pensiones y el resto de gastos.

Dicho de otra manera: sin el “dopaje” del Estado, el sistema no camina.

Y mientras nos venden un “superávit” contable, la realidad es otra: el agujero es estructural.

Los números (acumulado a octubre)

Ingresos no financieros (oct-25): 194.749 M€ (+8,3%)

Cotizaciones sociales: 147.113 M€ (+6,8%)

Transferencias corrientes del Estado: 45.489 M€ (+12,8%)

Otros ingresos: 2.147 M€ (+26,1%)

Gastos no financieros (oct-25): 188.933 M€ (+6,1%)

Pensiones contributivas: 143.204 M€ (+5,7%)

Incapacidad temporal: 14.976 M€ (+11,2%)

Pensiones no contributivas: 9.666 M€ (+10,6%)

Ingreso mínimo vital: 5.165 M€ (+14,0%)

Otros gastos: 15.922 M€ (+0,7%)

La “trampa” del saldo Déficit oficial: +5.817 M€ (porque el Estado mete dinero)

Déficit real: -39.672 M€ (el agujero verdadero)

Esto significa que, mes tras mes, faltan del orden de 4.000 millones para sostener el sistema. Y cuando el Gobierno “presume” de saldo, lo que hace es disfrazar el déficit con transferencias… que se pagan con más deuda o más impuestos.

📌 Pregunta clave: ¿Cuánto tiempo puede aguantar un sistema que necesita 45.000 millones en 10 meses solo para cuadrar las cuentas? Si esto no es una emergencia nacional, ¿Qué lo es?