Si el Gobierno lo permite

Todos los meses faltan 4.000 millones para poder pagar las pensiones

Archivado en: Economía

Hoy traigo un dato que demuele el relato oficial: en solo 10 meses, la Seguridad Social ha necesitado 45.489 millones de euros en transferencias corrientes para poder pagar pensiones y el resto de gastos.

Dicho de otra manera: sin el “dopaje” del Estado, el sistema no camina.

Y mientras nos venden un “superávit” contable, la realidad es otra: el agujero es estructural.

Los números (acumulado a octubre)

Ingresos no financieros (oct-25): 194.749 M€ (+8,3%)

Cotizaciones sociales: 147.113 M€ (+6,8%)

Transferencias corrientes del Estado: 45.489 M€ (+12,8%)

Otros ingresos: 2.147 M€ (+26,1%)

Gastos no financieros (oct-25): 188.933 M€ (+6,1%)

Pensiones contributivas: 143.204 M€ (+5,7%)

Incapacidad temporal: 14.976 M€ (+11,2%)

Pensiones no contributivas: 9.666 M€ (+10,6%)

Ingreso mínimo vital: 5.165 M€ (+14,0%)

Otros gastos: 15.922 M€ (+0,7%)

La “trampa” del saldo Déficit oficial: +5.817 M€ (porque el Estado mete dinero)

Déficit real: -39.672 M€ (el agujero verdadero)

Esto significa que, mes tras mes, faltan del orden de 4.000 millones para sostener el sistema. Y cuando el Gobierno “presume” de saldo, lo que hace es disfrazar el déficit con transferencias… que se pagan con más deuda o más impuestos.

📌 Pregunta clave: ¿Cuánto tiempo puede aguantar un sistema que necesita 45.000 millones en 10 meses solo para cuadrar las cuentas? Si esto no es una emergencia nacional, ¿Qué lo es?

Los mejores productos de gastronomía

PRODUCTOS DE GASTRONOMÍA
Conservas Cuchillos de cocina Fiambres y embutidos Máquinas de café
SuperChollos Ofertas Oro Ofertas Plata Ofertas Bronce

CONTRIBUYE CON PERIODISTA DIGITAL

QUEREMOS SEGUIR SIENDO UN MEDIO DE COMUNICACIÓN LIBRE

Buscamos personas comprometidas que nos apoyen

COLABORA

Los vídeos más vistos

Lo más leído

PERIODISTA DIGITAL, SL CIF B82785809
Avenida de Asturias, 49, bajo
28029 Madrid (España)
Tlf. (+34) ‎91 173 11 26
[email protected]