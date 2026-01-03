Un terremoto sacude México y sorprende a la presidenta Sheinbaum durante su conferencia matutina

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, fue sorprendida por un sismo de magnitud 6,5 durante su conferencia matutina ante reporteros de todo el país. Tras el temblor, pidió a los presentes evacuar y luego regresó al recinto para emitir el primer informe oficial.

El movimiento se registró a las 7:58 hora local y tuvo su epicentro frente a las costas de Guerrero, en el Pacífico, con efectos que se sintieron en la Ciudad de México, donde sonaron las alarmas sísmicas. En un primer balance no se reportaron daños graves ni pérdidas humanas, aunque horas después la alcaldía de Benito Juárez informó la muerte de un hombre de 67 años que cayó durante la evacuación, y se confirmó la muerte de una mujer de 60 años en Guerrero por el colapso de un techo.

Durante la rueda de prensa, Sheinbaum pidió evacuación ante la alerta y, al regresar, afirmó haber hablado con la gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado: “están citando al Consejo de Protección Civil y, hasta ahora, parece que no hay daños graves”.

En San Marcos, municipio cercano al epicentro, se reportaron afectaciones en unas 500 viviendas, principalmente de construcción rústica. En el puerto de Acapulco, se confirma el colapso de un restaurante cuyo segundo piso era usado como vivienda. Reuters indicó que la alerta sísmica se disparó en la Ciudad de México y el Estado de México, provocando que miles de personas abandonaran sus hogares.

La Ciudad de México realizó sobrevuelos con helicóptero para evaluar daños; no se detectaron afectaciones mayores, aunque varias colonias quedaron sin luz durante horas. La alcaldesa capitalina, Clara Brugada, informó 12 personas lesionadas, la evaluación de dos estructuras en riesgo de colapso y la inspección preventiva de 34 edificios y 5 casas.

Redes sociales reportaron deslaves en la autopista Cuernavaca-Acapulco. Según el Servicio Sismológico Nacional, se han registrado más de 500 réplicas, la más fuerte de magnitud 4,7. Veracruz reportó el temblor en varias regiones y Protección Civil estatal continúa evaluando el territorio. Las autoridades señalan que, de momento, no hay afectaciones en infraestructuras estratégicas y se mantienen recorridos de verificación.

Reacciones y reflexiones: la ciudadanía, aún conmocionada, evalúa los daños menores y la respuesta de las autoridades ante este sismo que mantiene una gran parte del país en vigilancia.