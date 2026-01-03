Milei celebra la caída de Maduro: “La libertad avanza” mientras Trump ordena un golpe audaz

El presidente argentino, Javier Milei, estalló de júbilo este sábado ante el anuncio, difundido por su homólogo estadounidense, Donald Trump, sobre la captura de Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, tras un ambicioso ataque “a gran escala” que dejó a Venezuela al borde del cataclismo. En una publicación incendiaria en X, Milei exclamó: “La libertad avanza. Viva la libertad, carajo”, encendiendo las redes con una euforia desbordante que parece sacudir los cimientos de Caracas.

Poco después, la senadora oficialista y ex ministra de Seguridad Nacional, Patricia Bullrich, se sumó al coro de apoyo con un breve mensaje en X que apareció acompañado de una bandera venezolana y la frase “Venezuela será libre”, sumando más combustible a la polémica.

LA LIBERTAD AVANZA

VIVA LA LIBERTAD CARAJO https://t.co/1KlsyraWtY — Javier Milei (@JMilei) January 3, 2026

Donald Trump, por su parte, anunció al mundo que Estados Unidos llevó a cabo “un ataque a gran escala contra Venezuela” y afirmó que Maduro, junto a su esposa, ha sido “capturado y sacado por aire del país”. El anuncio llegó apenas unas horas después de explosiones reportadas y sobrevuelos de aeronaves militares en Caracas y otras zonas del país, un compás de sombras y fantasía que mantiene al mundo en vilo.

Según fuentes cercanas a Fox News, la operación nocturna involucró un despliegue impresionante de helicópteros Chinook y otros activos de las fuerzas especiales para capturar a Maduro, quien, según las versiones, habría sido sacado del país en una de estas aeronaves.

Las propias fuentes de la Administración sugieren que Trump dio luz verde a la acción hace días, tras meses de presencia militar estadounidense en las costas venezolanas y reiteradas peticiones para que Maduro abandonara el poder, configurando una escena de alta tensión internacional que nadie podría haber previsto.