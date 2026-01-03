  • ESP
    España América
PD América

Desfile de titulares explosivos tras la operación

Milei celebra la caída de Maduro: “La libertad avanza” mientras Trump ordena un golpe audaz

El mundo despierta con una intriga internacional que sacude a Caracas y Washington, con reacciones enérgicas desde Argentina y la Casa Blanca.

Archivado en: PD América

Más información

Maduro, el narcodictador

¡¡¡ÚLTIMA HORA!!!! El presidente Trump revela que el dictador Maduro y su esposa han sido capturados por EEUU

Explosiones en Caracas y Estados Unidos confirma ataques: Trump afirma que Maduro fue capturado tras ofensiva militarEl régimen de Maduro denuncia una supuesta “agresión militar” y reactiva el libreto del enemigo externo

Explosiones en Caracas y Estados Unidos confirma ataques: Trump afirma que Maduro fue capturado tras ofensiva militarEl régimen de Maduro denuncia una supuesta “agresión militar” y reactiva el libreto del enemigo externo

El presidente argentino, Javier Milei, estalló de júbilo este sábado ante el anuncio, difundido por su homólogo estadounidense, Donald Trump, sobre la captura de Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, tras un ambicioso ataque “a gran escala” que dejó a Venezuela al borde del cataclismo. En una publicación incendiaria en X, Milei exclamó: “La libertad avanza. Viva la libertad, carajo”, encendiendo las redes con una euforia desbordante que parece sacudir los cimientos de Caracas.

Poco después, la senadora oficialista y ex ministra de Seguridad Nacional, Patricia Bullrich, se sumó al coro de apoyo con un breve mensaje en X que apareció acompañado de una bandera venezolana y la frase “Venezuela será libre”, sumando más combustible a la polémica.

Donald Trump, por su parte, anunció al mundo que Estados Unidos llevó a cabo “un ataque a gran escala contra Venezuela” y afirmó que Maduro, junto a su esposa, ha sido “capturado y sacado por aire del país”. El anuncio llegó apenas unas horas después de explosiones reportadas y sobrevuelos de aeronaves militares en Caracas y otras zonas del país, un compás de sombras y fantasía que mantiene al mundo en vilo.

Según fuentes cercanas a Fox News, la operación nocturna involucró un despliegue impresionante de helicópteros Chinook y otros activos de las fuerzas especiales para capturar a Maduro, quien, según las versiones, habría sido sacado del país en una de estas aeronaves.

Las propias fuentes de la Administración sugieren que Trump dio luz verde a la acción hace días, tras meses de presencia militar estadounidense en las costas venezolanas y reiteradas peticiones para que Maduro abandonara el poder, configurando una escena de alta tensión internacional que nadie podría haber previsto.

GRAN SELECCIÓN DE OFERTAS MULTI-TIENDA

GELES DESINFECTANTES

ACTUALIZACIÓN CONTINUA

Geles desinfectantes Mascarillas Termómetros clínicos
SuperChollos Ofertas Oro Ofertas Plata Ofertas Bronce

CONTRIBUYE CON PERIODISTA DIGITAL

QUEREMOS SEGUIR SIENDO UN MEDIO DE COMUNICACIÓN LIBRE

Buscamos personas comprometidas que nos apoyen

COLABORA

Los vídeos más vistos

Lo más leído

PERIODISTA DIGITAL, SL CIF B82785809
Avenida de Asturias, 49, bajo
28029 Madrid (España)
Tlf. (+34) ‎91 173 11 26
[email protected]