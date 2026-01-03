Donald Trump ataca Venezuela y captura a Maduro y su esposa

A todo cerdo le llega su San Martín, que dice el viejo refrán español, y a Nicolás Maduro y su cuadrilla de cochinos parece que les ha llegado este 3 de enero de 2026.

La naturaleza de la operación militar lanzada esta madrugada por el Pentágono sigue envuelta en la neblina.

Por lo que se va sabiendo, cabe presumir que los comandos norteamericanos han contado con la inestimable colaboración de fuerzas militares en el interior de Venezuela.

Incluido el Palacio Presidencial de Miraflores y otras residencias oficiales.

Lo confirma el propio The New York Times, que tradicionalmente reacciona con notable inquina contra el inquilino de la Casa Blanca.

Aquí está la declaración de Truth Social en su totalidad, traducida al español: Los Estados Unidos de América han llevado a cabo con éxito un ataque a gran escala contra Venezuela y su líder, el presidente Nicolás Maduro, quien ha sido capturado, junto con su esposa, y sacado volando del país. Esta operación se realizó en conjunto con las fuerzas del orden de EE.UU. Se darán más detalles a seguir. Habrá una conferencia de prensa hoy a las 11 a.m., en Mar-a-Lago. ¡Gracias por su atención a este asunto! Presidente DONALD J. TRUMP.

🔴 #Urgente Estados Unidos bombardeó el Palacio de Miraflores en Venezuela. pic.twitter.com/TwwgSjKJfZ — Reacción Nacional (@RNacional_News) January 3, 2026

Se trata de la intervención directa más significativa de Washington en América Latina desde la invasión de Panamá en 1989, que derrocó al sátrapa militar Manuel Noriega.

Hasta el momento, no ha habido confirmación inmediata por parte del gobierno venezolano.

Washington acusa a Maduro de dirigir un «narcoestado» y de haber manipulado las elecciones, y en ambos casos con pruebas y razones más que evidentes.

El líder chavista, que asumió el poder en 2013 tras suceder a Hugo Chávez, ha denunciado repetidamente que Estados Unidos busca apoderarse de las mayores reservas petroleras del mundo.

CONVULSA CARACAS

La mañana en Caracas se presenta convulsa, envuelta en humo y ruidos ensordecedores.

Alrededor de las 2:00 de este sábado, varios testigos reportan al menos siete explosiones potentes.

Se observan columnas de humo en el sur y este, especialmente cerca de Fuerte Tiuna y la base aérea de La Carlota.

En las redes sociales, circulan videos que muestran incendios, aunque sin una ubicación geográfica precisa.

El gobierno chavista saca tanquetas y policías a las calles.

Y el dictador ha declarado el estado de conmoción exterior en todo el territorio nacional tras denunciar una «agresión militar perpetrada por el Gobierno actual de los Estados Unidos».

Sectores enteros quedaron a oscuras por cortes de energía eléctrica.

Los primeros reportes apuntan a impactos en instalaciones militares estratégicas: la base Fuerte Tiuna —principal complejo castrense al sur de la capital, que ha quedado sin luz—, la base aérea La Carlota y el Cuartel de la Montaña, donde reposan los restos del expresidente Hugo Chávez.

Las detonaciones no se limitaron a Caracas.

Fuentes locales informan de ataques similares en otras regiones del país, incluyendo La Guaira, Maracay y el aeropuerto de Higuerote, en un contexto de máxima tensión tras meses de operaciones estadounidenses contra presuntos narcotraficantes.

El Gobierno de Maduro denunció una “gravísima agresión militar” por parte de Estados Unidos, ordenando el despliegue de defensas y acusando a Washington de intentar apoderarse de los recursos venezolanos.

Estos sucesos ocurren días después de que el presidente Donald Trump confirmara ataques previos contra embarcaciones y una instalación costera vinculada al tráfico de drogas, en el marco de una campaña que ha destruido decenas de lanchas y causado más de un centenar de muertes desde septiembre.

Hasta el momento, no hay confirmación oficial desde Washington ni balance de víctimas. La situación permanece en desarrollo, con residentes compartiendo videos de humo denso y ruidos de aeronaves en redes sociales.

Aeronaves sobrevuelan la ciudad a baja altura.

El presidente estadounidense declaró que los días del régimen de Maduro «están contados».

Además, ha movilizado una flota en el Caribe, incluyendo al portaaviones USS Gerald R. Ford, bajo la operación Lanza del Sur.

Antecedentes de la escalada

La crisis que atraviesa Venezuela no es reciente. Trump catalogó a ciertos cárteles como terroristas, incluyendo el infame Cártel de los Soles, vinculado al chavismo. En agosto de 2025, firmó una orden secreta para llevar a cabo acciones militares contra estos grupos. La recompensa por información sobre Maduro fue duplicada a 50 millones de dólares.

Desde entonces, Estados Unidos ha hundido numerosas narcolanchas en el Caribe, resultando en más de 100 muertes. Trump confirmó que se han realizado ataques terrestres. La semana pasada, la CIA llevó a cabo un ataque con drones contra un muelle relacionado con el tráfico de drogas, informando: “Hubo una gran explosión en la zona del muelle donde cargan las drogas para los barcos. Esa zona ya no existe”.

Por su parte, Maduro niega cualquier vinculación con el narcotráfico y acusa a Washington de tener interés en sus reservas petroleras, las más grandes del mundo. Recibe apoyo estratégico de China, que envió recientemente una delegación encabezada por Xi Jinping a Caracas para fortalecer su alianza bilateral. Durante esta visita se discutió sobre un «nuevo orden multipolar». Acompañaban a Maduro, Delcy Rodríguez y Yvan Gil.

Acciones clave de EE.UU.: Hundió 30 lanchas narcotraficantes. Desplegó drones MQ-9 Reaper. Autorizó operaciones encubiertas por parte de la CIA.

Respuesta chavista: Refuerza sus defensas militares. Realiza excarcelaciones parciales para liberar a 88 presos políticos. Niega los ataques, aunque continúa liberando prisioneros sin previo aviso.



Los expertos interpretan estas acciones como una presión creciente para derrocar a los líderes chavistas. Aunque una invasión con tropas parece poco probable, los ataques selectivos sí podrían intensificarse. De hecho, Trump insinuó que vendrán más golpes: “Hay más de donde vino eso”.

Eyewitness footage shows a massive explosion at Higuerote Airport in Miranda state, northern Venezuela. Secondary explosions and fire suggest the strike may have targeted a Venezuelan Air Force surface-to-air missile launcher pic.twitter.com/ME3fsc0STh — Al Arabiya English (@AlArabiya_Eng) January 3, 2026

¿Qué está sucediendo ahora en Caracas?

Las explosiones ocurridas hoy representan un cambio significativo en la dinámica del conflicto.

Ahora se entrelazan operaciones marítimas con ataques aéreos y terrestres. Los testimonios indican cortes eléctricos en el sur de la ciudad.

Imágenes recientes muestran restos que parecen ser misiles asociados con drones estadounidenses.

El presidente colombiano, Gustavo Petro, mencionó un bombardeo similar ocurrido en su región noroeste.

Mientras tanto, Maduro ajusta su discurso político y declara que el año 2026 será uno dedicado al «desarrollo militar irreversible» frente a las «doctrinas imperiales». Sin embargo, estas excarcelaciones selectivas podrían reflejar un estado nervioso dentro del régimen. La represión sigue siendo palpable.

El Pentágono mantiene su flota cerca de las costas venezolanas y ha emitido alertas para la aviación civil debido a «actividad militar» intensa en la zona. Las aerolíneas están evitando sobrevolar ese espacio aéreo.

Zona afectada Reportes clave Fuerte Tiuna Bombardeos confirmados por testigos Base La Carlota Sobrevuelos y explosiones Cerro Volcán Incendios y humo Sur de Caracas Cortes eléctricos

Posibles evoluciones

La situación podría escalar rápidamente si no se maneja con cautela. Según diversas fuentes, Trump ha ampliado los poderes otorgados a la CIA y busca forzar la rendición del régimen de Maduro. Si este decide responder con fuerza militar, podría enfrentar consecuencias graves al chocar con aliados como China, Rusia, o incluso con Irán; hay quienes advierten sobre la creciente alianza entre Maduro e Irán.

La oposición venezolana celebra estos acontecimientos como el inicio del fin del régimen actual; sin embargo, también son conscientes de los altos riesgos implicados: la migración por Darién ha caído un sorprendente 99%, mientras muchas personas buscan huir por tierra ante esta crisis.

La economía bajo control chavista sufre severamente; la producción petrolera ha disminuido drásticamente debido a las sanciones internacionales y las exportaciones están tambaleándose.

En resumen, Caracas vive momentos tensos y críticos. Los sobrevuelos continúan resonando sobre la ciudad mientras todo el mundo observa si realmente se materializan las amenazas lanzadas por Trump, o si esta es solo otra fase más en un conflicto que parece no tener fin cercano. La pelota ahora está en manos de Maduro, pero el reloj avanza implacable.