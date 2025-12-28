El dictador Maduro trata de negociar con Trump su salida segura de Venezuela y un retiro dorado en España

En medio de la creciente presión de la Administración Trump, el dictador Nicolás Maduro explora canales discretos para negociar una salida segura de Venezuela, con la mira puesta en un retiro dorado en España, donde ya residen varios ex altos cargos chavistas.

El entorno del régimen contempla Madrid como destino preferente, en parte por el rol histórico del expresidente español José Luis Rodríguez Zapatero como mediador en crisis venezolanas.

Preocupado por preservar su fortuna —estimada en decenas de millones derivados de la corrupción en el petróleo y acusaciones de vínculos con el narcotráfico—, Maduro habría recurrido nuevamente a Zapatero, a quien se señala por años de interlocución favorecedora con el chavismo.

La situación en Venezuela ha alcanzado un punto en el que ya casi nadie oculta que se está hablando de salidas, amnistías y exilios seguros para Maduro y su círculo más cercano.

Mientras tanto, el embargo petrolero impuesto por Estados Unidos aprieta la economía, grupos como el Tren de Aragua se afianzan como generadores de violencia y algunos sectores del chavismo comienzan a mirar más hacia Madrid que hacia Caracas.

La negociación discreta entre Maduro y Trump

En las últimas semanas, han surgido evidencias que sugieren que Maduro ha presentado un conjunto de condiciones a la administración de Donald Trump para dejar el poder. Según diversas filtraciones diplomáticas y análisis recientes:

Maduro habría comunicado a Washington su disposición a marcharse si se cumplen ciertas condiciones: Amnistía total para él, su familia y su círculo político. Levantamiento de recompensas y cargos por narcotráfico y corrupción en EE.UU. Exilio seguro con garantías de no extradición.

La conversación telefónica del 21 de noviembre entre Trump y Maduro se ha convertido en un referente clave para este posible cambio de rumbo.

Un análisis reciente señalaba que esa llamada podría ser “el primer paso hacia algún tipo de acuerdo tras tensar al máximo la cuerda”, según comentaron politólogos consultados. Por su parte, Trump ha dejado abierta la posibilidad de dialogar con Maduro si esto le permite presentar una “victoria” política sin recurrir a una invasión directa.

El contexto es complicado:

EE.UU. ha catalogado a partes del aparato criminal vinculado al régimen, incluyendo cárteles asociados al entorno militar, como organizaciones terroristas, permitiendo así el uso de la fuerza contra dichas estructuras.

Washington ha incrementado la recompensa por Maduro hasta cifras récord y mantiene sobre la mesa la presión militar en el Caribe.

En este ambiente, tanto el régimen como ciertos sectores intermedios del chavismo buscan garantías para su supervivencia, tanto patrimonial como física, antes de aceptar una transición.

España en el horizonte del exilio chavista

Entre las posibles rutas de escape, la España gobernada por Pedro Sánchez se ha erigido como uno de los destinos preferidos dentro del ecosistema bolivariano. Esto no solo se debe al idioma y los vínculos históricos, sino también a una mezcla de factores políticos, jurídicos y sociales.

En años recientes:

Parte de la élite económica venezolana, incluidos exfuncionarios y empresarios cercanos al chavismo, han adquirido propiedades en Madrid, así como en la Costa del Sol y otras áreas con alto poder adquisitivo.

Se ha fortalecido una red de contactos políticos y empresariales que considera España como: Una plataforma para mover capitales. Un refugio ante posibles procesos judiciales en EE.UU. o América Latina. Un lugar donde es más viable presentar la salida de Maduro como un asunto “político”, no penal.



En este contexto aparece un nombre especialmente relevante: Miguel Rodríguez Torres, exgeneral chavista, exministro del Interior y antiguo hombre fuerte de los servicios secretos. Varios medios han documentado cómo, tras años enfrentado a Maduro y su arresto, José Luis Rodríguez Zapatero actuó como mediador para su liberación y salida al exterior. Rodríguez Torres ha resurgido en el debate como alguien que ciertos sectores cercanos a Maduro verían como un posible “garante” para una transición controlada; es decir, alguien con credenciales chavistas pero distanciado del círculo presidencial actual.

Este patrón coincide con una propuesta presentada a Washington por los hermanos Jorge y Delcy Rodríguez en abril de 2025: una transición “sin Maduro pero con chavismo”, que mantendría el aparato bajo control de figuras leales mientras se negociaba la desjudicialización de Maduro y su entorno a cambio de abrir las puertas a empresas estadounidenses interesadas en petróleo y minerales venezolanos.

El bloqueo petrolero y sus consecuencias para los venezolanos

Mientras se discute sobre exilios dorados, el país enfrenta las duras realidades derivadas del choque con Washington. La presión petrolera ejercida por EE.UU. se ha intensificado en 2025 dentro de una estrategia reactivada bajo Trump conocida como “máxima presión”:

Se han endurecido las restricciones sobre las operaciones de PDVSA con empresas y bancos relacionados con EE.UU. o su sistema financiero.

con empresas y bancos relacionados con EE.UU. o su sistema financiero. Se ha reforzado el control sobre cargamentos e intermediarios destinados a evadir sanciones.

Se emplean exenciones y licencias como herramientas políticas.

Expertos en política exterior han enfatizado que:

Washington ya no necesita tanto crudo venezolano como antes; puede sustituirlo con producción propia o aliados estratégicos.

El petróleo se utiliza más como palanca para cambiar el régimen que como cuestión energética inmediata.

Para los venezolanos comunes, esta situación tiene consecuencias directas:

Reducción en la capacidad para importar alimentos y medicinas.

Colapso continuo de servicios públicos debido a la falta de inversión.

Aumento en la presión migratoria, lo cual alimenta redes dedicadas al tráfico humano y al crimen organizado.

Paralelamente, el régimen ha intentado ofrecer acceso preferente a empresas estadounidenses a los sectores petroleros y mineros mientras recorta sus vínculos con China, Irán y Rusia. Todo esto lo hace como moneda de cambio para evitar una intervención más agresiva o suavizar sanciones. Este panorama deja claro cuán central se ha vuelto el petróleo en las negociaciones sobre la salida de Maduro.

El Tren de Aragua: exportación del crimen bolivariano

Con el desmoronamiento del Estado derecho en Venezuela, estructuras criminales como el Tren de Aragua, originado en la cárcel de Tocorón, han tomado protagonismo al convertirse en una megabanda transnacional presente en al menos una docena de países americanos.

Aspectos claves sobre este fenómeno:

Comenzó como banda carcelaria asociada a un sindicato ferroviario en Aragua antes saltar desde prisión al control territorial sobre barrios y rutas.

Su líder histórico es Héctor “Niño” Guerrero , pran conocido por su influencia desde Tocorón.

, pran conocido por su influencia desde Tocorón. Se nutre del éxodo venezolano: Infiltrándose en rutas migratorias. Controlando pasos irregulares. Captando migrantes desesperados.



Entre sus principales actividades destacan:

Extorsión, secuestros y asesinatos por encargo.

Trata de personas y explotación sexual.

Narcotráfico, microtráfico y control sobre economías ilegales incluyendo minería.

La banda ha extendido sus tentáculos hasta llegar a:

Colombia, Perú, Chile, Brasil, Ecuador, Bolivia, México, países centroamericanos e incluso Estados Unidos y también España.

Recientemente en España, la Policía Nacional anunció haber desarticulado la primera célula establecida aquí con 13 detenidos tras una operación coordinada con Colombia junto a proyectos regionales colaborativos. Entre los arrestados hay individuos dedicados a:

Fabricar y distribuir drogas sintéticas como tusi.

Extorsionar comerciantes locales.

Blanquear capitales mediante negocios pantalla.

La pista que llevó hasta esta célula comenzó en 2024 cuando fue detenido en Barcelona un hermano del Niño Guerrero, reclamado por Venezuela por delitos graves relacionados con terrorismo, trata humana, manejo ilícito de armas y blanqueo. La conclusión es clara: la crisis venezolana no solo provoca migraciones; también alimenta redes criminales organizadas.

El Clan de los Soles: dilemas económicos

Cualquier negociación sobre cómo salir del poder implica abordar un tema delicado: el dinero acumulado por la cúpula militar y política conocida popularmente como el Clan de los Soles, término utilizado desde hace años para describir redes dentro altas esferas militares supuestamente vinculadas al narcotráfico entre otras actividades ilegales.

Lo que resulta más claro gracias a investigaciones previas es que:

Parte del capital acumulado se encuentra: En paraísos fiscales caribeños. En sistemas financieros europeos u orientales. En mercados inmobiliarios ubicados en ciudades tales como Madrid, Lisboa o Dubái.



Las sanciones impuestas por EE.UU. permiten atacar no solo individuos sino también estructuras financieras vinculadas al régimen. Estas sanciones apuntan directamente al núcleo económico involucrado. La pregunta crucial para Washington junto a sus socios europeos es si aceptar un acuerdo negociado con Maduro que incluya amnistía implicaría dejar intacto ese patrimonio; lo cual consolidaría al Clan de los Soles como clase rentista internacional.

Al mismo tiempo muchos miembros del estamento militar chavista consideran que cualquier transición real depende necesariamente de mantener control sobre una parte significativa esos activos. Además buscan garantías contra extradiciones o juicios relacionados con narcotráfico.

Este tira y afloja explica porque pese a las filtraciones acerca del interés mostrado por Maduro para marcharse así como propuestas sobre transiciones “sin él pero conservando al chavismo”, sigue sin concretarse una salida clara; todo queda atrapado entre sondas discretas e intermediarios.

Posibles caminos ante este equilibrio inestable

Con todo este complejo entramado —presión petrolera elevada; mafias criminales creciendo; dinero oculto entre militares; ofertas tentadoras para exilio— varias variables jugarán un papel crucial respecto al futuro inmediato:

Intereses políticos estadounidenses Si desde la Casa Blanca creen que pueden presentar ante su opinión pública la salida ordenadade Madurocomo una victoria política real esto podría incrementar incentivos hacia cerrar algún tipo acuerdo satisfactorio .

El costo político interno asociado ofrecer amnistía pública alguien acusado narcotráfico violaciones derechos humanos puede frenar pactos muy visibles . Unidad (o división) dentro del chavismo Si figuras alternativas tales Rodríguez Torres u otros antiguos jerarcas enfrentados directamente Madurogan peso significativo alternativa “transición controlada”, entonces aumentará presión presidente venezolano .

El Clan Soles grupos armados asociados negocios ilegales pueden forzar negociaciones paralelas incluso sabotear acuerdos arriesgan riqueza . Capacidad estatal contener Tren Aragua otras mafias Cuanto mayor sea percepción perdida control territorial Estado , más complicado será futuro gobierno reconstruir legitimidad atraer inversiones .

Presencia Tren Aragua Europa incluida España incrementa costo mantener statu quo sólo exporta inseguridad . Rol España UE España navega línea delicada: país acogedor ahora objetivo mafias capitales oscuros ligados chavismo .

Forma gestionar solicitudes asilo permisos residencia cooperación judicial EE.UU América Latina marcará papel eventual salida Maduro .

En este cruce complejo intereses , Maduronescapa asegurarse retiro doradolejos Caracas , parte sectorial chavista intenta pilotar transición sin perder control ; mientras población venezolana sigue atrapada entre sanciones pobreza bandas criminales ; verdadera incógnita radica si ventana oportunidad cierre antes alguien decida actuar , o si régimen finalmente negociara tarde mal cuando ya quede poco repartir salvo responsabilidades.