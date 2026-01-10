El hilo oculto entre el Gobierno Sánchez y la tiranía chavista: cómo Aldama informó a Delcy de los movimientos de la oposición venezolana en España

Las conversaciones por Whatsapp de la chavista Delcy y el comisionista Aldama.

Y de telón de fondo, los millones de dólares manchados de sangre del petróleo de PDVSA.

Las políticas de España y Venezuela han estado entrelazadas durante años en un ámbito confuso donde convergen sucios intereses económicos, maniobras diplomáticas y acciones contra la oposición exiliada.

En este enredo destaca un nombre crucial: Víctor de Aldama, comisionista a la vera de Ábalos, Koldo y Zapatero, junto a una interlocutora de gran relevancia: la chavista Delcy Rodríguez, actual presidenta encargada de Venezuela.

Los mensajes recuperados por la Guardia Civil desde los dispositivos de Aldama sugieren algo más que operaciones turbias.

Revelan un flujo constante de información delicada hacia Caracas, incluyendo datos sobre la oposición venezolana en España y contactos con los más altos niveles del Gobierno Sánchez.

Aldama, “canal de transmisión” entre Delcy y el poder en Madrid

Entre 2019 y 2021, Aldama mantuvo un contacto regular con Delcy Rodríguez a través de aplicaciones cifradas como Threema y Signal. De acuerdo con los informes incorporados a las causas del caso Koldo y del caso hidrocarburos, la Guardia Civil caracteriza a Aldama como una especie de intermediario no oficial entre el régimen chavista y el Ministerio de Transportes bajo la dirección de José Luis Ábalos.

Aspectos clave de esta relación incluyen:

Intercambios frecuentes entre Aldama y Delcy sobre: Oro y operaciones energéticas. Situación de opositores venezolanos. Contactos políticos en Madrid.

Reconocimiento formal a Aldama como representante de intereses venezolanos en documentos oficiales relacionados con Globalia/Air Europa y las deudas que Caracas tiene con la compañía.

y las deudas que Caracas tiene con la compañía. Custodia por parte de Aldama de un sobre sellado y “confidencial” destinado a Delcy, cuyo contenido permanece sin aclarar en la investigación.

En este entramado, Aldama no solo gestionaba negocios. También informaba. Y lo hacía hacia una figura que representa tanto para el chavismo la defensa del régimen como el control sobre sus disidentes.

Ferraz, Leopoldo López y la mirada desde Caracas

La atención sobre los movimientos de la oposición venezolana en España se intensificó con la llegada a Madrid de Leopoldo López tras su salida forzada del país en 2019. Este líder opositor se estableció en la capital, convirtiendo Ferraz, La Moncloa y algunas sedes diplomáticas en el centro neurálgico para reuniones discretas.

En este contexto, los investigadores han identificado una pieza delicada: las comunicaciones entre Aldama y Delcy, donde se habría informado sobre encuentros en Madrid entre responsables del PSOE y líderes opositores, incluyendo reuniones con Leopoldo López en Ferraz.

Tres elementos agravan esta situación:

Interés del chavismo por el exilio opositor en España La oposición venezolana transformaba Madrid en un foco político y mediático.

Caracas percibía este movimiento como una amenaza directa y buscaba información precisa sobre sus contactos con gobiernos europeos. Acceso privilegiado de Aldama a información política sensible Por su cercanía al entorno de Ábalos y su habilidad para relacionarse con empresarios, asesores y dirigentes socialistas, Aldama estaba bien posicionado para conocer: Quién se reunía con quién. Cuándo y dónde ocurrían contactos clave. Qué expectativas tenían los opositores respecto al papel español.

Transmisión inmediata de esa información a Delcy Los mensajes intervenidos indican que Aldama reportaba rápidamente a Rodríguez detalles sobre reuniones en Madrid y posturas de diversos actores.

Esta información permitía al chavismo anticipar las jugadas de la oposición fuera del país.

Para Caracas, la combinación formada por Ferraz, Leopoldo López y un intermediario español bien conectado representaba una ventana estratégica hacia la diplomacia opositora.

“Puto Trump” y el tono real detrás de las conversaciones

Las comunicaciones entre Aldama y Delcy no solo giran en torno a negocios o seguimientos discretos. También revelan el tono político e informal que caracteriza a la nueva presidenta venezolana. Una conversación intervenida por la Guardia Civil, dentro del marco del informe sobre hidrocarburos, muestra a Rodríguez comentando sobre temas internacionales con un lenguaje directo hacia Donald Trump.

Durante esa charla:

Delcy responde a las políticas estadounidenses utilizando expresiones despectivas hacia Trump, incluyendo frases como “puto Trump”.

Ambos discuten: El ataque iraní contra bases estadounidenses en Irak. La muerte del general iraní Qasem Soleimani. El impacto que estos eventos tienen sobre la posición venezolana frente a Washington.



Este lenguaje es relevante por dos motivos:

Muestra la confianza mutua entre Delcy y Aldama, alejada del protocolo diplomático habitual.

Coloca al comisionista dentro de discusiones sobre grandes acontecimientos internacionales, más allá de contratos o favores específicos.

El “Delcygate”, el CNI y la información cruzada

El episodio ocurrido en el aeropuerto de Barajas en enero de 2020 —donde Ábalos recibió a Delcy Rodríguez durante la madrugada pese a las sanciones europeas que le prohibían entrar al territorio comunitario— es un indicativo visible de una relación ya establecida.

Lo que ahora aportan los mensajes intervenidos es una dimensión adicional:

En noviembre de 2020, Aldama informa a Delcy que el CNI está vigilando desde Madrid a Hugo “El Pollo” Carvajal , exjefe chavista buscado por EEUU.

, exjefe chavista buscado por EEUU. El comisionista menciona que esta información le llega del “jefe”, apodo bajo el cual se refiere a Ábalos.

Según esos mensajes, el Gobierno español tenía localizada una figura clave que posteriormente se convertiría en testigo protegido contra el alto mando chavista en Estados Unidos mientras públicamente afirmaba desconocer su paradero.

Esta secuencia se alinea con otros elementos:

Aldama ya había organizado toda la logística para el viaje de Delcy a Madrid, incluyendo un alojamiento para su estancia así como citas con empresarios y políticos.

En el móvil de Ábalos se halló un mensaje dirigido al presidente del Gobierno explicando que Rodríguez deseaba verle “discretamente” para avanzar gestiones relacionadas con empresas españolas como Duro Felguera.

El resultado pinta un cuadro incómodo: un circuito paralelo donde fluyen información y contactos hacia Caracas gestionado por un comisionista bajo investigación que opera al margen del escrutinio institucional.

Zapatero bajo sospecha y el frente judicial español

Mientras emergen nuevas facetas relacionadas con esta trama venezolana, la Audiencia Nacional ha decidido abrir diligencias previas contra José Luis Rodríguez Zapatero debido a su vinculación con Venezuela tras una querella presentada por la asociación Hazte Oír.

En este momento:

El tribunal: Ha admitido oficialmente dicha querella. Ha solicitado un informe a la Fiscalía para determinar si es competente para investigar este asunto.

La querella cuestiona: Las gestiones realizadas por Zapatero como mediador durante la crisis venezolana. Sus conexiones con figuras chavistas así como posibles beneficios económicos o políticos derivados de esa mediación.



Este movimiento judicial coincide con:

La investigación penal activa sobre el caso Koldo junto con su ramificación vinculada a Venezuela.

Un creciente escrutinio público acerca del manejo opaco por parte del Gobierno respecto a Delcy Rodríguez y otros altos mandos chavistas.

Así las cosas, España se ha convertido en escenario judicial para gran parte del legado dejado por el chavismo: desde negocios poco claros hasta las responsabilidades políticas asumidas por quienes abrieron canales informales hacia Caracas.

Españoles encarcelados en Venezuela: otra cara del vínculo

Mientras se analizan chats intervenidos, sobres confidenciales y encuentros reservados, hay que recordar que una quincena de ciudadanos españoles permanece encarcelada en Venezuela, según informes recientes proporcionados por fuentes diplomáticas así como organizaciones defensoras de derechos humanos.

Este dato refleja un equilibrio delicado:

Por un lado: España necesita mantener capacidad dialogante con el nuevo poder caraqueño para proteger tanto a sus nacionales encarcelados como también a una comunidad compuesta por cientos de miles.

Por otro: La exposición pública acerca de canales informales fuera del marco diplomático convencional mina esa credibilidad ante los ojos ciudadanos.



Los españoles encarcelados son el recordatorio más palpable acerca lo que está realmente en juego cuando confluyen:

Negociaciones discretas.

Intereses económicos.

Y las vidas cotidianas de ciudadanos atrapados dentro del autoritarismo imprevisto venezolano.

Hacia dónde puede evolucionar este entramado

El futuro inmediato está condicionado por tres frentes interconectados:

Judicial Avance continuo sobre las causas relacionadas con el caso Koldo así como el caso hidrocarburos ante la Audiencia Nacional donde cada vez más se expone el papel desempeñado por Aldama.

Definición clara respecto a competencias e implicaciones derivadas contra Zapatero.

Posibles nuevas revelaciones provenientes desde la Guardia Civil sobre mensajes o documentos incautados. Político Creciente presión ejercida sobre el Gobierno para clarificar: Qué conocía Moncloa acerca del papel desempeñado por Aldama. Qué verdaderamente se discutió tanto en Ferraz como otras sedes respecto a los representantes opositores venezolanos. Hasta qué punto llegó realmente información enviada hacia Delcy relacionada con figuras como Leopoldo López.

Necesidad inminente para reajustar relaciones oficiales frente al nuevo liderazgo presidido por Rodríguez quien ahora está bajo atención internacional tras recientes acontecimientos relacionados con Nicolás Maduro junto al cambio drástico observado dentro del tablero político venezolano. Geopolítico Importancia creciente para España como interlocutor europeo clave ante el chavismo durante esta fase crítica donde se redefine quién tiene poder dentro Caracas.

Exigencia clara hacia mayor transparencia proveniente tanto desde socios europeos como Estados Unidos especialmente considerando episodios recientes tales como vigilancia realizada sobre El Pollo Carvajal o comentarios vertidos por Delcy acerca Trump reflejados dentro mensajes intervenidos.

En ese tablero inestable donde coexisten intereses diversos, los rastros dejados por chats cifrados, sobres sellados junto reuniones furtivas sostenidas dentro Madrid seguirán marcando agenda política futura. Lo que inicialmente parecía ser episodios aislados va tomando forma convirtiéndose ya casi en una trama coherente: ese intento constante por controlar desde las sombras tanto adversarios internos dentro chavismo así también aquellos quienes decidieron abrirle las puertas desde España.