¡Sánchez prohíbe hablar a los españoles liberados por Trump en Venezuela!

Los cinco españoles que fueron liberados este viernes de las prisiones en Venezuela aterrizaron en el Aeropuerto Adolfo Suárez-Madrid Barajas entre una gran expectación familiar. Sin embargo, se encontraron con una sorpresa: el Gobierno de Pedro Sánchez les ha prohibido hablar con la prensa. José Manuel Albares, el ministro de Exteriores, se reunió con ellos en Caracas y les transmitió que, ahora que han recuperado su libertad, deben disfrutarla con discreción y evitar declaraciones públicas que puedan incomodar al Ejecutivo. Mientras tanto, otros extranjeros excarcelados cuentan sin restricciones sus sufrimientos en diversos medios.

En ‘La Retaguardia’ de este viernes 16 de enero, abordamos este y otros asuntos de calado, de la mano de los mejores analistas. En esta ocasión, el vicesecretario del Partido Popular en el País Vasco, Carlos García y el abogado Juan Manuel Cepeda.

Y es que esta decisión se produce en un momento de cambios acelerados en Venezuela, tras la operación militar llevada a cabo por Estados Unidos el 3 de enero, que resultó en la captura de Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores, quienes ahora enfrentan cargos por narcoterrorismo en Nueva York. Delcy Rodríguez, presidenta encargada, ha ordenado la liberación de presos políticos como parte de un gesto hacia la apertura, incluyendo a José María Basoa, Andrés Martínez Adasme, Miguel Moreno Dapena, Ernesto Gorbe Cardona y la hispano-venezolana Rocío San Miguel. Albares describió esto como un «paso positivo para la nueva etapa», mientras que Sánchez se ofreció como mediador para propiciar una transición pacífica y democrática, manteniendo conversaciones tanto con Rodríguez como con el opositor exiliado en España, Edmundo González.

Antecedentes de un calvario silenciado

Los liberados soportaron meses en condiciones extremas. Basoa y Martínez, detenidos desde octubre de 2024, fueron acusados de ser agentes del CNI involucrados en un plan para atentar contra Maduro durante un viaje turístico. Por su parte, Gorbe, oriundo de Valencia, terminó encarcelado en diciembre de 2024 debido a un visado caducado. El periodista canario Moreno pasó más tiempo tras las rejas desde su detención en junio de 2025 por supuestas actividades sospechosas relacionadas con su barco. En cuanto a San Miguel, quien lleva más de dos años encerrada desde febrero de 2024, es considerada una figura clave dentro de la oposición venezolana. Tras llegar a Madrid en un vuelo procedente de Bogotá, fueron recibidos con abrazos y una bandera venezolana, pero sin posibilidad de dirigirse a los medios.

El presidente Sánchez mantuvo una conversación de apenas 17 minutos con González, quien exigió la liberación total de los presos políticos, así como el cese de persecuciones y respeto al resultado del voto del pasado 28 de julio, donde la oposición proclamó victoria. El líder del Gobierno compartió su apoyo a una transición liderada por venezolanos tras mantener diálogos con presidentes de países como Brasil, Chile, Colombia, Guatemala, México y Uruguay. Por otro lado, Donald Trump anunció una reunión con María Corina Machado y demanda acceso al petróleo venezolano —consideradas las mayores reservas del mundo— a cambio de no realizar más ataques. Tanto Lula como Sánchez rechazaron cualquier uso de la fuerza, celebrando las recientes excarcelaciones.

El rey Felipe VI expresó su alegría por la liberación durante la clausura de la Conferencia de Embajadores, subrayando los profundos vínculos históricos entre España y Venezuela. Sin embargo, persisten interrogantes: Albares menciona expectativas sobre otro español que podría ser liberado en cuestión de horas o días; al menos hay aún otros diez compatriotas tras las rejas, entre ellos a Karen Uaiparu. El PP aprovechó para criticar al Gobierno mediante las palabras de su portavoz, Bendodo, quien ironizó: «Venezuela está mejor sin Maduro, Rusia sin Putin y España sin Sánchez», cuestionando así la tibieza del Ejecutivo ante el régimen dictatorial.