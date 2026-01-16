Alfonso Rojo: «El trilero Sánchez llama a las armas para asustar a Putin y pararle los pies a Trump»

Coincidirán conmigo en que lo de Sánchez es ridículo, patético, chusco.

Que un Gobierno, incapaz de poner coto al trasiego de narcolanchas por el Guadalquivir, o de frenar el salto de ilegales en la valla de Melilla, proponga desplegar tropas españolas en Ucrania para asustar a los rusos, parece un chiste.

Y que encima agite la posibilidad de desplazar militares a Groenlandia, con el propósito de pararle los pies a Trump, es de coña.

Llevo toda la semana, sin éxito alguno, instando a Feijóo a cancelar su visita a La Moncloa y tratando de imaginar cómo será su conversación el lunes con el marido de Begoña.

Aunque no da la impresión de que figure en la agenda el espinoso y nunca aclarado giro, que el amo del PSOE pegó con el antiguo Sáhara español, cuando decidió entregarlo a Marruecos, podría anunciar Feijóo que pondrá el tema sobre la mesa.

Y que hará lo mismo, aunque el hermano del músico frunza el ceño, con los presos políticos y torturados del chavismo o con los turbios negocios de Zapatero.

Todavía está a tiempo el líder del PP, aprovechando el fin de semana, de anunciar algo así y seguro que ganaría puntos, en lugar de desgastarse y dar oxígeno a su rival y bazas a Abascal, que es para lo que servirá la desquiciada cita monclovita.

España está polarizada y no creo que rente electoralmente ir de moderado, de posibilista y de hombre de Estado, cuando te juegas los cuartos con un mafioso, amoral y trilero, de la catadura de Sánchez.

A estas alturas y tal como evoluciona la guerra entre Ucrania y Rusia, sin saber cómo será el acuerdo de paz cuando llegue y por dónde discurrirán las fronteras, es tan inútil como insensato ponerse a ‘negociar’ el envío futuro de tropas a la zona.

Ignoramos cómo quedará el frente, qué postura tomará Trump, si serán cascos azules de la ONU los observadores o si actuarán bajo el paraguas de la OTAN.

Cómo tampoco sabemos nada de Groenlandia, asunto sobre el que pontifican memeces los tertulianos de radio y televisión y que exige unas puntualizaciones.

Trump no tiene intención alguna de invadir la isla ártica, donde cuenta con una base, que antes se llamaba Thule y ahora Pituffik, con 150 efectivos.

Su plan no es conquistar militarmente Groenlandia sino comprarla y tiene, en mi opinión, bastantes posibilidades de conseguirlo y hacer un negocio redondo.

Dinamarca clama histérica que bajo ningún concepto aceptará los 700.000 millones que ofrece la Casa Blanca, pero eso es irrelevante.

La jugada del maquiavélico Trump es casi perversa.

Aprovechando que la isla, que tiene cuatro veces el tamaño de España pero sólo 57.000 habitantes de los que la mayoría son indígenas inuits, antaño conocidos como esquimales, goza del derecho de autodeterminación, promocionará un referéndum para separarse de Dinamarca, como el que celebró Islandia en 1944.

El 84% de los groenlandeses es favorable a la independencia, aunque 3 de cada cuatro confiesa que le preocupa enormemente dar el paso, porque eso implicaría caída en estándares de vida y la pérdida de las subvenciones que llegan de Copenhague.

Trump ya ha adelantado que está dispuesto a darle 100.000 dólares de regalo a cada groenlandés, si optan por soltar ataduras con la metrópoli y asociarse con EE.UU., al estilo Puerto Rico, lo que me hace pensar que no tardaremos mucho en tener referéndum en Groenlandia.

Lo que no se es lo que haremos con el trineo y los perros qimmiq, que a cuenta nuestra como siempre, han encargado ya Sánchez y la ministra de Defensa.