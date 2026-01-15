El hijo de Ábalos amenaza a Pedro Sánchez y destapa los chanchullos de Rodríguez Zapatero con el chavismo

No hay cortina de humo que pueda tapar la montaña de corrupción que aplasta a Pedro Sánchez.

El hedor de los casos que salpican al Gobierno, al partido y al círculo íntimo del presidente sigue apestando, y no hay manera de que puedan limpiar toda la estulticia que han traído a la política desde que llegaron al poder.

Ayer, el hijo de José Luis Ábalos, además de tirar de victimismo —que Ketty Garat no soportó—, dio un par de avisos que han puesto a temblar a Moncloa y a Ferraz.

En el programa El precio de…, el hijo del exministro lanzó un tremebundo aviso: recordó que era el «confidente» del marido de Begoña y afirmó que su padre todavía tiene información comprometedora sobre las ‘movidas’ opacas del sanchismo.

También tuvo un fuerte rifirrafe con Víctor de Aldama, en el que, durante el intercambio, terminaron diciendo cosas esperpénticas cuando el comisionista le preguntó dónde estaban los cuatro millones de euros que le había entregado a su familia, o cuando el hijo de Ábalos terminó admitiendo que había cobrado por estar en el programa.

Pero el hijo del también exsecretario de Organización del PSOE habló asimismo sobre los chanchullos de Zapatero con el chavismo: afirmó que el ‘Delcygate’ no fue un hecho aislado, porque la dirigente venezolana había venido a reunirse con el expresidente en otras ocasiones.

De hecho, el hijo de Ábalos definió a Zapatero como «el presidente en la sombra» y desveló que fue el responsable del rescate de Plus Ultra, con el que «hizo negocio y se enriqueció».

Alfonso Rojo analiza este y otros asuntos de actualidad junto al periodista Román Cendoya en el ‘24×7’ de este jueves, 15 de enero.