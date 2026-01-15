¡Brutal meneo de Ketty Garat al victimismo del hijo de Ábalos!: «Tu padre lleva 4 años mintiendo y ha acabado en la cárcel»

Quiso vender un relato victimista.

Pero se las llevó de todos los colores porque enfrente tuvo a una de las auténticas pesadillas mediáticas que han sacado a la luz en este lustro todos los pufos de su padre al frente del Ministerio de Transportes.

El hijo de José Luis Ábalos, Víctor Ábalos, trató de hacerse pasar por un corderito degollado en la entrevista exclusiva en el programa de Santiago Acosta, ‘El Precio De‘ (Telecinco), pero su lacrimógeno relato no le valió cuando la periodista Ketty Garat (‘The Objective’) cogió la palabra:

Los hechos y están los documentos y están las pruebas. Hay un documento que acredita que Jessica Rodríguez García es una persona que es contratada primero en INECO y después en Tragsatec. Y que quien la contrata es tu padre.

Víctor Ábalos trató de meter cuchara, pero con poco acierto:

Eso lo dices tú

La periodista dejó claro que ella no fabuló ni media coma, que todo venía perfectamente acreditado en el informe de la UCO:

No, no, ese documento está en los informes de la UCO como tantísima otra documentación que acreditan, por ejemplo, que a Jessica Rodríguez García le pagan la vivienda durante tres años y medio, cuando supuestamente la relación es de un año. Que nos lo expliquen. Que nos expliquen por qué no es solo Jessica. Porque se contrata a Jessica, se contrata a Andrea, se contrata a Miss Asturias, se contrata a Nicole. Que nos expliquen por qué se hablaba en los audios de la UCO de la Carlota y la Andrea que se enrollan que te cagas.

Tachó de hipócrita al hijo del exministro y exsecretario de Organización del PSOE por defender el papel de la prensa cuando a él le convino para su causa:

A mí me parece que la ciudadanía tiene motivos para estar indignada. Y a mí ese relato victimista y este cuento que nos has proyectado aquí, yo no respaldo los comentarios hirientes de la gente, pero ese cuento victimista no me lo trago. Porque hay algunos periodistas, y tú has defendido a los medios de comunicación, yo me sumo a tu mensaje, yo defendiendo a los medios de comunicación, pero hay que defenderlos cuando publican la verdad.

Ketty Garat recordó los años de suplico judicial que ella y otros compañeros de la profesión tuvieron que aguantar porque desde el Gobierno Sánchez se les tachó de mentirosos supremos: