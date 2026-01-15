¡Trump, preparado para bombardear Irán!

Donald Trump está decidido a cumplir su advertencia. No está la cosa para bromas con el presidente americano.

En ‘La Retaguardia’ de este 15 de enero abordamos cómo está la situación internacional más caliente. De la mano de expertos en economía como José Ramón Riera y Julián Salcedo, seguro que podemos entender buena parte de la situación financiera en toda esta maraña geopolítica.

Trump atacará Irán si los líderes religiosos del país ejecutan a manifestantes como Erfan Soltani, un joven de 26 años que ha sido condenado a muerte tras un juicio exprés. Las protestas han provocado miles de muertes, y el régimen iraní responde con una represión feroz.

La situación ha estallado en las últimas 24 horas. Fuentes tanto europeas como israelíes indican que el bombardeo podría ser inminente. Todos los indicios apuntan a que un ataque estadounidense es cuestión de horas, asegura un militar occidental. Por su parte, Recep Tayyip Erdogan toma cartas en el asunto. Se comunica con Alí Jamenei y negocia con EEUU, buscando concesiones que incluyan reformas en Irán, estabilidad en las fronteras y control sobre los refugiados.

¿Cómo evolucionará?

Los expertos anticipan una intervención gradual por parte de EEUU. Farzan Sabet predice ataques limitados enfocados en líderes clave o prisiones, descartando una invasión total debido a los 93 millones de iraníes y la fuerza del Cuerpo de Guardianes de la Revolución.

Si llegara a caer Jamenei, el poder recaería en el Cuerpo Revolucionario, lo que podría llevar a una militarización similar a lo sucedido en Pakistán. La figura de Reza Pahlavi no convence: lleva 50 años viviendo fuera del país.

Irán solicita diálogo a Trump para evitar una escalada mayor. Sin embargo, esto genera divisiones entre sus asesores en la Casa Blanca: unos presionan por acciones militares mientras otros temen una guerra prolongada bajo la doctrina América primero.

Las protestas han disminuido; el régimen corta el acceso a internet y detiene a unas 300 personas, acusando a Israel de estar detrás del armamento utilizado por los manifestantes. Enterrados quedan al menos 150 agentes del régimen aunque ocultan cifras más amplias.

Desde Barcelona, Anahita Nassir afirma: La población ya no tiene miedo. Han cruzado un límite. Piden apoyo moral, pero no una invasión extranjera.

La estrategia de Trump podría ser atacar primero y luego negociar o confiar en que Erdogan logre algún tipo de acuerdo pacificador. La incertidumbre es palpable; Teherán intenta comunicarse por vías turcas para disuadir cualquier agresión.

Los riesgos son elevados; una guerra regional parece cada vez más plausible. Las bases estadounidenses están bajo amenaza directa mientras los refugiados iraníes superan ya los 200.000 desde 2009 en Turquía.

Las sanciones han debilitado gravemente la economía iraní; escasez de agua, electricidad y alimentos alimenta aún más el descontento social. Así las cosas, el régimen pierde legitimidad poco a poco.

Ahora todo depende del próximo movimiento de Trump. Las próximas horas serán decisivas para saber si caen bombas o si prevalece la diplomacia en Oriente Próximo.