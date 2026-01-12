Trump promete “liberar” Irán y activar una tormenta diplomática con Oriente Próximo en llamas

Donald Trump, ha vuelto a encender la mecha en Oriente Próximo al declarar que “Estados Unidos está listo para ayudar” a “liberar Irán” , en un mensaje público que marca un nuevo pulso con el régimen de los ayatolás. Las palabras del mandatario, difundidas en su red Truth Social , llegan en plena ola de protestas que desde hace una semana mantienen al país sumido en el caos y que ya han dejado casi 500 muertos y más de 10.000 detenidos , según organizaciones de derechos humanos.

«Irán busca la libertad, quizás como nunca antes. ¡Estados Unidos está listo para ayudar!», escribió Trump en un tono abiertamente desafiante, alineándose con los manifestantes y elevando la tensión diplomática con Teherán.

Washington se posiciona abiertamente

El mensaje del presidente fue respaldado poco después por el secretario de Estado, Marco Rubio, quien en su cuenta de X (antiguo Twitter) publicó un breve pero contundente texto: “Estados Unidos apoya al valiente pueblo de Irán” . Rubio, de hecho, mantuvo este fin de semana una conversación con el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu, al que informó de los movimientos en Washington ante un posible agravamiento de la situación. Israel, según fuentes diplomáticas, se encuentra en estado de alerta ante la hipótesis de un estallido regional.

Las protestas en Irán comenzaron el 28 de diciembre , tras el desplome del rial , la moneda nacional, frente al dólar, y derivaron rápidamente en un movimiento político que apunta directamente al líder supremo, el ayatolá Alí Jameneí . En las últimas 72 horas, el Gobierno iraní ha impuesto severos cortes de Internet y de telefonía móvil , medida confirmada por la organización NetBlocks, con el objetivo de contener lo que denomina “información nociva para la seguridad del Estado”.

Teherán acusa a Washington y amenaza

La respuesta del régimen no se ha hecho esperar. El presidente del Parlamento iraní, Mohamad Baqer Qalibaf, advirtió que “si Estados Unidos lanza un ataque militar o trata de alentar las protestas, Israel y las bases norteamericanas en la región serán declaradas objetivos legítimos”. La declaración ha sido interpretada como un mensaje directo a la Casa Blanca y también como un intento de cohesionar a las fuerzas leales al régimen frente a lo que consideran una injerencia extranjera.

A nivel interno, el Gobierno iraní reconoció inicialmente la gravedad de la crisis económica que desató las manifestaciones, pero acusa ahora a Washington y sus aliados de haber manipulado el descontento social para fomentar un cambio de régimen.

Un equilibrio cada vez más trágico

Las cifras de víctimas crecen día a día. La ONG iraní HRANA estima que al menos 490 personas han muerto desde el inicio de las protestas, entre ellas menores de edad , la mayoría por disparos a quemarropa de las fuerzas de seguridad. Además, unas 10.675 personas han sido arrestadas , incluidos 169 menores , y 48 miembros del Ejército o la Policía han perdido la vida durante los disturbios.

Según HRANA, las protestas han alcanzado “una magnitud sin precedentes en los últimos cinco años”, y la represión apunta a un escenario cada vez más incontrolable.

Escalada imprevisible

El tono desafiante de Trump, unido al apoyo público de Rubio y la tensión creciente en Israel, sugiere que el conflicto podría trasladarse del terreno interno al diplomático e incluso militar. Los analistas recuerdan que cualquier movimiento estadounidense en apoyo a los manifestantes puede ser visto por Teherán como una agresión directa.

Mientras tanto, las calles iraníes siguen siendo escenario de enfrentamientos, apagones digitales e incertidumbre generalizada. En palabras de un analista en Washington, “lo que comenzó como una revuelta económica amenaza con convertirse en una crisis internacional de proporciones imprevisibles” .