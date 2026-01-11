Trump impulsa inversiones petroleras de hasta 100.000 millones de dólares en Venezuela

Dos eras distintas: Maduro deja un país colapsado económica e institucionalmente, Trump propone reactivar Venezuela con inversiones petroleras y reconstrucción económica tras la captura del narcotirano.

El pasado viernes, el presidente Donald Trump encabezó un encuentro en la Casa Blanca con ejecutivos de las principales petroleras mundiales, incluidas Chevron, ExxonMobil, ConocoPhillips, Shell, Repsol y Eni, con el objetivo de estimular inversiones masivas para la reconstrucción del sector petrolero venezolano tras años de colapso y sanciones.

Durante la reunión, Trump instó al sector privado a movilizar hasta 100.000 millones de dólares en inversiones, destinadas a modernizar la infraestructura petrolera venezolana, reparar instalaciones deterioradas, recuperar campos productivos y restaurar la capacidad exportadora del país.

“El país tiene un potencial extraordinario”, afirmó Trump, destacando la importancia estratégica del petróleo venezolano —poseedor de más de 300.000 millones de barriles en reservas probadas— y la oportunidad para las compañías de participar en su recuperación.

Un sector con enorme capacidad de recuperación

La industria petrolera venezolana, que llegó a producir más de 3,5 millones de barriles diarios en décadas anteriores, cayó por debajo del millón de barriles diarios en los últimos años debido al deterioro de las instalaciones, la falta de inversión y la pésima administración y partidización de la industria.

Las inversiones proyectadas permitirían: Modernizar y reparar refinerías y campos petroleros deteriorados por años de abandono, incrementar la producción hasta niveles sostenibles de entre 2 y 3 millones de barriles diarios en la próxima década con inversión adecuada, triplicar la producción actual de algunas petroleras presentes en Venezuela, como lo ha señalado el consejero delegado de Repsol, que planteó aumentar la producción hasta unos 135.000 barriles diarios en los próximos años.

Significado económico para Venezuela

Con la materialización de estas inversiones el impacto para la economía venezolana sería considerable:

1. Creación de empleo y desarrollo local

La reconstrucción del sector energético requeriría miles de trabajadores, desde ingenieros hasta técnicos y operarios, lo que podría impulsar el empleo formal en zonas industriales clave y dinamizar economías regionales.

2. Ingresos fiscales y bienestar social

Una mayor producción y exportación de petróleo significaría un flujo más sólido de ingresos fiscales, que pueden traducirse en: Mejor financiación de servicios públicos, Programas sociales y de salud, Infraestructura educativa y sanitaria y atención a comunidades afectadas por la crisis

3. Estabilidad macroeconómica

Un crecimiento sostenido de la producción petrolera reduciría la volatilidad económica, frenarían la inflación exacerbada y permitiría un mayor acceso a divisas para importar bienes esenciales.

Colaboración internacional y múltiples actores

Trump aseguró a los ejecutivos que las empresas que inviertan en Venezuela tendrían “seguridad total” y protección del Gobierno estadounidense, en un marco diseñado para estimular el retorno de capital privado sin financiamiento directo por parte del Estado norteamericano.

Además, la Casa Blanca firmó una orden ejecutiva para proteger los ingresos petroleros venezolanos depositados en cuentas del Tesoro de posibles embargos u otras reclamaciones, asegurando que estos fondos se utilicen en beneficio de la reconstrucción y la estabilidad económica.

Beneficios directos para la ciudadanía

El relanzamiento de la industria petrolera bajo un esquema de inversiones privadas puede tener efectos reales y tangibles para los venezolanos: Más empleos directos e indirectos, financiamiento para servicios de salud y educación, desarrollo de infraestructura pública, reducción de pobreza y aumento de ingresos fiscales y reactivación de sectores conectados al transporte y servicios.

Además, un sector petrolero dinámico favorecería la clase media y los trabajadores locales, estimulando la demanda interna y ofreciendo un camino hacia la recuperación económica después de años de contracción.

Retos y condiciones para invertir

A pesar del entusiasmo de la Casa Blanca, varios ejecutivos expresaron que el país aún presenta desafíos importantes, como la necesidad de reformas legales, marcos comerciales claros y garantías de inversiones, que deben abordarse antes de que las grandes inversiones privadas lleguen.

Empresas como ExxonMobil han señalado que sin cambios estructurales en el sistema legal y contractual venezolano es difícil comprometer inversiones inmediatas, aunque reconocen el potencial del sector.

Perspectivas de largo plazo

Si estos planes se concretan, Venezuela podría experimentar una rehabilitación completa de su industria petrolera en una década, con niveles productivos más altos, empleos de calidad y un nuevo nivel de integración económica internacional.

El anuncio de inversiones de hasta 100.000 millones de dólares representa una de las oportunidades más grandes en décadas para la economía venezolana, con la posibilidad real de mejorar la vida de millones de ciudadanos y poner al país de nuevo en el mapa energético mundial.